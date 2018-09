Am Dienstag zwei Spiele in der Kreisliga B

Mit zwei Paarungen am Dienstag geht es im Fußball-Bezirk Schwarzwald weiter. In der Kreisliga B 2 wird im Schwenninger Moos und in Wehingen gespielt.

FSV Schwenningen II – SG Dürbheim/Mahlstetten (Di., 18 Uhr). Die FSV-Reserve musste am Sonntag in Deilingen eine Zwangspause einlegen (Ausfall wegen Nebel). Die Gastgeber sind noch ohne Punkte und werden es auch am Dienstag schwer haben, wenigstens einen Zähler am Ort zu behalten.

SG Gosheim/Wehingen II – SV Wurmlingen (Di., 19 Uhr). Ob die noch punktlose Reserve des SV Wurmlingen bei der SG in Wehingen etwas ausrichten kann, darf bezweifelt werden.