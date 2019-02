Am 15. März wollen Tuttlinger Schüler für Klimaschutz demonstrieren

Tausende Schüler im Südwesten beteiligen sich jeden Freitag an Demonstrationen für den Klimaschutz. Tuttlinger Schüler sind bislang nicht dabei. Das soll sich am 15. März ändern. An diesem Freitag ist eine weltweite Aktion der Schüler geplant – auch in Tuttlingen. Die entsprechende Whatsapp-Gruppe hat bereits 225 Teilnehmer.

„Das ist bereits in Planung“, verraten einige Schüler auf Nachfrage unserer Zeitung die Vorbereitungen für den Friday-for-Future-Tag. Mehrere Gruppen der beiden allgemeinbildenden Gymnasien OHG und Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) würden diese Aktion schulübergreifend vorbereiten. Eine Anfrage an die beiden Schulleitungen sei bislang aber noch nicht gestellt worden.

Das bestätigte Michael Krauss, stellvertretender Schulleiter. Ob einzelne Lehrer von den Schülern, mit dem Vorhaben für den Klimaschutz zu demonstrieren, angesprochen worden wären, könne er nicht sagen. Klar ist jedoch: Das IKG unterstützt das Ansinnen der Mädchen und Jungen, sich für den Klimaschutz einzusetzen. „Wir würden einen Streik genehmigen, wenn das Thema auch im Unterricht aufgegriffen würde“, sagt Krauss.

Allerdings werde man nicht die Schule einfach nur so jeden Freitag um elf Uhr „dicht machen. Wir haben ja auch noch etwas im Unterricht zu erfüllen“, erklärt Krauss. Deshalb werde es auch nicht regelmäßig jeden Freitag zum Unterrichts-Ausstand am IKG kommen. Die Möglichkeit für die Schüler, mitzudemonstrieren, sind allerdings vorhanden. „Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen im Bildungsplan. Das lässt sich gut in den Unterricht einbinden“, meint Krauss.

Auch beim OHG hat es keine offizielle Anfrage der Schüler gegeben. Zudem ist Schulleiter Georg Schwarz nichts bekannt, dass das Vorhaben an einen Lehrer herangetragen worden ist. Bei dem Ansinnen, sich für den Klimaschutz einzusetzen, könne „niemand etwas dagegen haben.“ Dennoch: Die Schulen seien in der Öffentlichkeit zur Neutralität verpflichtet, sagt Schwarz. „Deshalb wird es in der Unterrichtszeit keine Demonstrationen geben. Das sind unerlaubte Fehlzeiten“, erklärt der OHG-Schulleiter. Egal, wie positiv man einem Thema gegenüberstehen würde, könne es keine Erlaubnis zur Demonstration geben – ohne bei einem anderen Thema nicht unter Zugzwang zu geraten.

Das Thema Nachhaltigkeit, das zum Bildungsplan gehört, wird das OHG bei Projekttagen zum Schuljahresende aufgreifen. Diese finden alle zwei Jahre statt und hatten bisher kein generelles Thema. Eine Initiative der Fachschaft Geografie hat zur Festlegung auf das Thema Nachhaltigkeit geführt. Unter diesem Oberbegriff könnte dann auch über Klimaschutz gesprochen werden.