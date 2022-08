Amélie Berger und Simon Linz sind Inline-Stadtmeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Schulferientag fand dieses Jahr wieder das Inline-Ferienprogramm der TG Tuttlingen statt. Bei strahlendem Sonnenschein waren es wieder fast 50 Kinder, die diesen schon traditionellen Programmpunkt des Kinderferienprogramms mitmachten. Die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren (davon 34 Mädchen und 15 Jungs) nahmen zunächst an einer vielseitigen und tollen Trainingseinheit im Geschicklichkeitsfahren teil. Durchgeführt wurde das Training von jugendlichen Wettkampfsportlern der TG, die praktisch zeigten, wie die Übungen perfekt umzusetzen waren. Wo immer nötig, griffen sie ein und halfen dem einen oder anderen Kind bei den nicht ganz einfachen Übungen. Beschleunigen, Bremsen, Hindernisse Übersteigen, Rückwärtsfahren und Skaten auf Zeit - ganz viel lernten alle Teilnehmer an diesem Nachmittag dazu. Der hohe Spaßfaktor war den Kindern anzusehen.

Besonders schön war dann der Kursabschluss: Das Erlernte durfte bei der „Tuttlinger Inline Stadtmeisterschaft“ angewandt werden. Mit viel Elan und Ehrgeiz gaben die Kinder noch einmal alles und maßen sich im Geschwindigkeitslauf und dem Geschicklichkeitsparcours, unter dem Anfeuern ihrer Eltern. Beide Wettbewerbe wurden zusammengezählt und für den Stadtmeistertitel ausgewertet. Jeder Teilnehmer erhielt eine Medaille und eine Urkunde als Erinnerung. Schnellste Teilnehmerin und damit Stadtmeisterin war bei den Mädchen Amélie Berger. Bei den Jungen gelang der begehrte Sieg Simon Linz.

Nach der Sommerpause, ab September, geht es im Inline Training wieder in der Jugendverkehrsschule weiter. Sicherlich haben auch einige Kinder des Ferienprogramms Gefallen am Training im Geschicklichkeitsparcours gefunden und sind herzlich willkommen. Wer Interesse hat, kann sich gerne auf der Homepage www.tg-tut.de oder bei den Ansprechpartnern der TG Tuttlingen Abteilung Inlinesport (Hanspeter Merk und Benoit Mollard) über Details informieren.