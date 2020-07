Altglas und Verpackungsmüll steigen durch den Lockdown kräftig an

Warum während des Corona-Lockdowns und der Zeit des Homeoffice‘ die Menge an Altglas um 20 Prozent zugenommen hat – darüber mag Michael Schneider, Pressesprecher des Entsorgeunternehmens Remondis, nicht spekulieren. Fakt ist, dass das Unternehmen auch beim Gelben Sack eine Zunahme der Abfallmenge um fünf bis 14 Prozent zu verzeichnen hatte.

Konkret bedeutete dies bei Remondis einen deutlich erhöhten Personalbedarf sowie mehr Fahrzeuge im täglichen Einsatz. Problematisch für das Unternehmen, denn dessen Preiskalkulationen basieren grundsätzlich auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, so das Unternehmen. Diese kollidierten in der Ausnahmesituation des Lockdowns jedoch mit der Realität und stellten somit keine belastbare Basis dar. Mit folgendem Effekt, laut Schneider: „Der Lockdown hat uns die Bilanz der Aufträge verhagelt.“ Aus diesem Grund erwägt der BDE (Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft) die Preise für Wertstoffe branchenweit nachzuverhandeln.

Im Bereich des Restmülls indes konnte laut Mitteilung des Tuttlinger Landratsamts während des Lockdowns keine Zunahme der Mengen festgestellt werden. Altpapier und Kartonagen waren im Vorjahresvergleich sogar eher rückläufig, was laut Pressestelle des Landratsamts noch bis in den Mai hinein anhielt. Begründet war dies sicherlich in der zeitweisen Schließung der Anlagen, so eine mögliche Erklärung. Hier rechnet man im Landratsamt für Juni und Juli mit steigenden Zahlen, vor allem auch durch Anlieferungen an den Wertstoffhöfen.

Lediglich beim Biomüll konnte im März und im April eine Erhöhung zum Vorjahr festgestellt werden: „Es standen sehr viele volle Tonnen bereit“, so Julia Hager, Pressesprecherin im Landratsamt. Dieses Phänomen habe sich allerdings bereits im Mai wieder normalisiert.

Beim Sperrmüll gab es aufgrund der zeitweisen Schließung der Anlagen zunächst ein deutlich geringeres Aufkommen. Dieses Defizit werde sich voraussichtlich ab Mai wieder ausgleichen, denn der Andrang sei groß und auch die Abholtermine für Sperrmüll für Monate im Voraus ausgebucht, so Hager.

Bei den gewerblichen Müllentsorgern, Container Marquardt und der Schilling, lief der Betrieb während des Lockdowns auf Hochtouren. Es fiel wesentlich mehr Sperrmüll, Bauschutt oder Gartenabfall an. „Die Menschen hatten Zeit, um zu entrümpeln“, ist sich Julia Speck von Container Marquardt sicher.