Alte Reithalle wird dem Erdboden gleich gemacht

Die alte Reithalle am Donaustadion in Tuttlingen wird abgerissen. Das Gebäude, das 1938 errichtet wurde, sei baufällig und könne nicht mehr genutzt werden, sagt Stadtsprecher Arno Specht. Der Reitverein ist im Sommer vergangenen Jahres in die Möhringer Vorstadt umgezogen. Neben Schimmel an den Wänden und einem undichten Dach waren auch fehlende Ausreitemöglichkeiten ein Grund für den lange gewünschten Umzug. Laut Specht gibt es noch keine konkreten Pläne für die weitere Nutzung des rund 1660 Quadratmeter großen Geländes am Stadion. In der Vergangenheit sei eine Verwendung für sportliche Zwecke angedacht gewesen. Die Abrissarbeiten belaufen sich auf Kosten von rund 70 000 Euro. Ein Video über die Arbeiten finden Sie unter www.schwaebische.de