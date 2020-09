„Alte Post“ feiert den fünften Geburtstag

Fünf Jahre Kindertagesstätte Alte Post: Die Stadt Tuttlingen und Aesculap streben seit September 2015 dort gemeinsam nach der bestmöglichen Vereinbarung von Beruf und Familie. „Die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen sowie die gewachsene Anzahl an Mitarbeitern bestätigen die Philosophie der Einrichtung“, schreibt Aesculap zum fünfjährigen Bestehen der Einrichtung in einer Pressemitteilung.

„Unsere Bilanz lautet: Die Zusammenarbeit ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Das Angebot an flexibler und individueller Kinderbetreuung bildet eine ausgezeichnete Ergänzung unserer familienbewussten Personalpolitik. Wir sind stolz auf diese Partnerschaft und freuen uns auf die nächsten fünf Jahre“, beschreibt Jens von Lackum, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Aesculap, die Motivation des Unternehmens für dieses Projekt.

Auch Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck war nach eigenen Worten von Anfang an von diesem Modell überzeugt: „Die Kita Alte Post ist für mich ein gutes Beispiel, wie eine Stadt und ein Unternehmen in Fragen der Kinderbetreuung eng und gut zusammenarbeiten können.“ In Zusammenarbeit mit Aesculap sei so die größte Kindertagesstätte der Stadt entstanden . „Und ich bin sicher, dass dieses Beispiel noch Schule machen wird.“

Die Stadt betreibt die Kita, Aesculap stellt den Raum und trägt die Betriebskosten. Dafür gibt es reservierte Plätze für die Kinder von Aesculap-Mitarbeitern. Von den insgesamt 120 Plätzen stehen ihnen 40 Krippen- und 50 Kindergartenplätze zur Verfügung. Die Krippenplätze für Kinder zwischen sechs Monate bis drei Jahre sind einzig für Aesculap-Mitarbeiter bestimmt. 30 Kindergartenplätze stehen zudem allen Tuttlinger Familien offen.

Elma Graco, Leiterin der Kindertagesstätte, beschreibt das Konzept der Einrichtung so: „Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an den Themen und Interessen der Kinder. Wir sind davon überzeugt, dass sie von sich aus neugierig und interessiert sind, mit allem umzugehen, was ihnen auf der Welt begegnet.“ Man arbeite stetig daran, die Erziehungsziele und Angebote zu erweitern. Graco: „Wir sind stolz auf fünf Jahre Kita Alte Post. Für uns ist es ein großer Ansporn, diesen Erfolg fortzusetzen.“

Zum Angebot gehören verschiedene Betreuungsmodelle. Diese beinhalten Ganztagesbetreuung, verlängerte sowie flexibilisierte Betreuungszeiten.