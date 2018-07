Alte Kreissporthalle wird Ende Juli abgerissen

Die alte Kreissporthalle wird bald abgerissen. Das beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag einstimmig. Rückbaubeginn soll bereits Ende Juli sein. Das Ziel ist es, die lärmintensiven Arbeiten in den anstehenden Sommerferien zu erledigen. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 223 000 Euro. Das Landratsamt hatte ursprünglich mit Kosten in Höhe von 300 000 Euro gerechnet.

Gleichzeitig genehmigte der Kreistag die Arbeiten für die Außenanlage der neuen Kreissporthalle und die Schaffung der anvisierten 175 Stellplätze. Die Kosten dafür belaufen sich voraussichtlich auf etwas mehr als eine Million Euro.