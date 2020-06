„Alte Feuerwache“ wird 2020 fertig

Trotz Corona laufen die Arbeiten am Wohnbauquartier „Alte Feuerwache“ in Tuttlingen nach Plan. Das teilte Adriane Gunzer, Projektleiterin des für den Bau zuständigen Unternehmens FDW aus Dossenheim, auf Anfrage mit. „Mitte kommenden Jahres werden die Wohnungen voraussichtlich bezugsfertig sein“, sagt sie. Auf dem Gelände hinter der Stadthalle sollen neun Gebäude mit insgesamt 79 Wohneinheiten entstehen, darunter drei Häuser mit betreutem Wohnen. Für letztere stehe der Rohbau bereits, so Gunzer. Zurzeit arbeite man am Innenausbau, der unter anderem Fußbodenheizungen enthalten wird. Den Rohbau für die übrigen Gebäude 4 bis 9 will FDW im August abschließen. Foto: Mikalo