Alte Feuerwache: Ab 2. Mai startet der Verkauf von 38 Wohnungen

Jetzt kann gebaut werden: Am Montagvormittag hat der offizielle Spatenstich auf dem Areal der Alten Feuerwache stattgefunden. Bis Mitte 2021 entstehen dort in neun Gebäuden insgesamt 79 Wohnungen.

Vor dem „symbolischen Baubeginn“ erinnerte Matthias Günther von FWD Hausbau an seinen Geschäftsführerkollegen Alex Zimmermann, der Anfang Februar „überraschend verstorben war“ und der „eine große Lücke hinterlässt“. Er habe immer Spaß an „komplizierten Projekten gehabt, die eine Herausforderungen waren“. Auch deshalb habe ihm die Alte Feuerwache sehr am Herzen gelegen. Oberbürgermeister Michael Beck fügte hinzu, dass es die Leidenschaft von Zimmermann im Gemeinderat gewesen sei, die das Gremium einst im Rahmen des Investorenwettbewerbs von der Firma überzeugt habe.

In einem ersten Bauabschnitt werden nun die drei Gebäude mit 33 Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen gebaut (wir berichteten mehrfach). 60 Prozent der Wohnungen sind laut Günther bereits verkauft. Parallel startet der Bau der Tiefgarage. In einem zweiten Abschnitt werden die Häuser vier bis acht mit 38 Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen gebaut. Am 2. Mai wird es laut Günther im Gemeindehaus eine Projektvorstellung geben, mit der auch der Verkauf für die Häuser vier bis acht startet, wo es kein Nutzungsbegrenzung gibt.

Bislang laufen alle Arbeiten laut Günther nach Zeitplan. Etwas, was auch OB Beck freut. Schließlich werde er bei vielen Jubelarbesuchen auf das neue Angebot für Betreutes Wohnen angesprochen. Der Einzug in eine solche Wohnung ist ab einem Alter von mindestens 60 Jahren oder einem Behindertengrad von 50 Prozent möglich. Den Betreuungsservice übernimmt die Katholische Sozialstation Tuttlingen.