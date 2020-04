Die alten Gebäude vom Medizintechnikunternehmen Instrumente-Treu in der Altentalstraße in Nendingen gehören seit kurzem der Vergangenheit an und sind im Rahmen von mehrwöchigen geplanten Abrissarbeiten jüngst dem Bagger zum Opfer gefallen. Auf dem 2900 Quadratmeter großen Areal mitten in einem Nendinger Wohngebiet schafft der Abriss der alten Fabrik damit Platz für drei neue Wohngebäude. Zwei Mehrfamilienhäuser sowie ein Reihenhaus will die Denkinger GmbH aus Jungingen bis Sommer 2021 bauen, um schließlich Platz für 23 Wohneinheiten zu bieten – inklusive Tiefgarage. Das Bauvorhaben kostet rund sechs Millionen Euro und soll einen „Dorf-im-Dorf“-Charakter erhalten mit einer Grünanlage in der Mitte der drei neuen Wohngebäude. Instrumente-Treu produzierte seit 1956 auf dem alten Firmengelände in der Nendinger Altentalstraße und ist 2003 in den Take-off-Gewerbepark Neuhausen umgezogen. Seither standen deren Gebäude in Nendingen leer und wurden schließlich an die Denkinger GmbH verkauft.