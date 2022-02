Alte Brauchtümer ohne Frauen? Schluss mit nichtssagenden Ritualen!

Niemand darf bei den Neujahrsgrüßen vergessen werden – was für ein Stress!

Mit einer SMS gratulierte ich meiner Freundin zum neuen Jahr: Gesundheit, Erfolg, Glück. Das Übliche eben. Lange Zeit, wie mir schien, kam keine Antwort. Hatte ich etwas Falsches geschrieben?

Endlich meldete sie sich einige Tage später, das Jahr 2022 hatte längst begonnen. „Entschuldige, aber da mache ich nicht mit“, erklärte sie mir. „Allen muss man ein ‚neues Jahr‘ wünschen, keinen sollte man vergessen. Was für ein Stress! Das sind doch sowieso nur leere Floskeln.“ Stimmt das? Seit Jahrzehnten wende ich dieses kleine Ritual pünktlich zum Jahresbeginn an. Ob Postbote, Kassiererin im Supermarkt, Familie und Freunde – alle werden zuerst mit Glückwünschen für das neue Jahr bedacht, bevor man zur Tagesordnung übergeht. Hinterfragt habe ich es nie. Aber es passte mir nicht, dass meine Freundin etwas Selbstverständliches in Frage stellte. Etwas, das zu unserem Alltag dazugehört und markiert, dass wir zu einer großen Gemeinschaft gehören, in der es Vereinbarungen gibt, denen alle folgen. Was soll daran falsch sein?

Unser ganzes Jahr ist von Ritualen unterteilt, sie geben uns Orientierung und Halt in einer unsicheren Welt, die sich ständig ändert. Aber die Rituale, die bleiben.

Da meldete sich eine leise Stimme. „Du plapperst die Worte doch meistens einfach so dahin. Und manchen, denen du so freundlich alles Gute wünschst, würdest du am liebsten den Kragen umdrehen.“ „Sei still“, zischte ich zurück. „So funktioniert das Zusammenleben in einer Gemeinschaft nun mal. Des lieben Friedens willen macht man eben mit.“ Aber die Stimme gab keine Ruhe. „Dann überlege wenigstens mal vorher, welche Glückwünsche wirklich zu dem anderen passen. Ich finde, du machst es dir zu leicht.“

Rituale können uns in ein enges Korsett stecken

In Gedanken trieb ich die Position meiner Freundin auf die Spitze. Wie wäre es, wenn der Neujahrsgruß wegfiele, und nicht nur der, sondern alle anderen Rituale gleich mit? Ich müsste mich nicht mehr an die Geburtstage der Freundinnen und Freunde erinnern und hätte kein schlechtes Gewissen, wenn ich einen vergäße. Keine Weihnachtsgeschenke mehr, die andere enttäuschen, weil sie nicht gefallen. Kein missratenes Weihnachtsgebäck mehr, keine Jagd auf Last-Minute-Geschenke. Umweltfreundlicher wäre es zudem. Bei der Vorstellung, auf sämtliche Feste und Rituale zu verzichten, fiel eine Menge Druck von mir ab.

„Das Alte funktioniert nicht mehr. Sieh dir Silvester an“, sagte meine Freundin. „Ich bin froh, dass nicht mehr geballert werden darf. Eine gute Folge von Corona! Es ist umweltschädlich, erschreckt die Tierwelt und ist zudem noch gefährlich.“ Da stehen wir nun und wissen nicht so recht, wie ein schönes Silvester aussehen kann, wenn es kein Feuerwerk mehr gibt. Das alte Ritual bewährt sich nicht mehr. Und was passiert jetzt?

„Warum denken wir uns nicht einfach etwas Neues aus?“, schlug meine Freundin vor. „Etwas, zu dem wir eine echte Beziehung haben. Rituale, die wir uns selbst ersinnen.“

„Aber wozu denn, es gibt doch schon genügend“, wandte ich ein und dachte an die Mühlheimer Fasnet. „Vielleicht sollten wir erstmal damit beginnen, mit welchen aufzuräumen.“

Gibt es das ‚Fasnetsgen‘?

Ich werde nie den Augenblick vergessen, als wir, 1999 aus der Stuttgarter Region neu zugezogen, in der Oberstadt von Mühlheim im Donautal standen und auf das Einläuten der Fasnet warteten. Unsere beiden Kinder drückten sich eng an uns, denn wir waren nicht auf den furchterregenden Anblick der etwa 70 identisch aussehenden Narren vorbereitet, die johlend und mit scheppernden Glöckchen an uns vorbei stürmten. Es gruselte uns vor den starren Mienen ihrer holzgeschnitzten Masken.

Ein paar Jahre hintereinander nahmen wir begeistert an allen Ritualen teil: beim Setzen des Narrenbaumes, verkleidet an den Umzügen; wir vergnügten uns am „Maschkere“ der Grüppchen, die ihre frechen Lieder singend durch dichtgedrängte Kneipen zogen. In Kellergewölben, die nur zur Fasnet geöffnet wurden, tanzten wir die ganze Nacht durch. Die fünfte Jahreszeit hatte uns gepackt.

Doch die anfängliche Faszination der ersten Jahre verwandelte sich irgendwann in Langeweile. Zu wissen, welche Rituale aufeinander folgen, begann uns anzuöden. Dass bis zur Besinnungslosigkeit getrunken wurde, störte uns zusehends. Bei dem beliebten Ritual „Sagt er…“ sind keine Frauen zugelassen, was mich ärgerte. Und irgendwann blieben wir der Fasnet fern und warteten, bis wieder Normalität im Städtchen einkehrte.

„Mir fehlt das Fasnetsgen“, gestand ich, als das Ganze mal wieder vorüber war und ich mich nicht daran beteiligt hatte. Das Gen besitzen nur diejenigen, die die Rituale und Bräuche des Städtchens seit Kindheit an verinnerlicht haben, vermutete ich. Dann zogen wir nach Tuttlingen um und entkamen damit dem Mühlheimer Brauchtum. Und dennoch: Manchmal sehne ich mich nach dieser rauschhaften, ausgelassenen Zeit zurück, in der die Uhren anders tickten und wir, in neue Rollen schlüpfend, mit anderen Identitäten experimentierten.

Balkongesänge und Tanzen gegen Gewalt an Frauen

Wie deprimierend muss es für die Bevölkerung sein, dass Corona auch dieses Jahr die Fasnet ausfallen lässt. Wieder kein anarchistisches Treiben, das die Gemeinschaft stärkt und Ehen gefährdet. Gibt es dafür einen Ersatz?

Mir fallen die Balkongesänge zu Beginn der Corona-Zeit an, als sich in Italien die Menschen zu verabredeter Zeit in den Außenbereich der Häuser oder ans Fenster stellten und gemeinsam sangen. Manche packten ihre Instrumente aus, andere klopften mit Küchengeräten den Takt dazu. Eine kreative Aktion, aus der Verzweiflung geboren.

Ich erinnere mich daran, wie ich im ersten Lockdown in einem Freiburger Vorort jazzigen Klängen folgte, um schließlich verzückt auf der Straße stehenzubleiben. Auf der Terrasse eines Hauses standen drei junge Musiker und gaben ein Konzert. Die Gäste waren die Nachbarn, die es sich auf ihren Balkons und in ihren Gärten gemütlich gemacht hatten, sowie alle, die auf der Straße stehengeblieben waren. Die Atmosphäre war wie verzaubert.

Könnte daraus nicht ein neues Ritual entstehen? Zu einer festen Zeit im Jahr, an der sich Jung und Alt verabreden, um die Freude am Leben miteinander zu teilen – und dazu nicht einmal das Haus verlassen müssen? Gleichberechtigt, jedem seinem Talent entsprechend, ohne Unterschiede von Herkunft, Kultur oder Gender zu machen.

Doch, es gibt immer wieder neue Rituale. Den „Black Friday“ zum Beispiel, der seit wenigen Jahren auch in Deutschland jeweils Ende November stattfindet. Die Konsumenten sollen zu eifrigen Käufen ermutigt werden und damit dem Handel zu „schwarzen Zahlen“ verhelfen; ein modernes Ritual unserer kapitalistischen Welt.

Stärkender für die Wertebildung in unserer Gesellschaft ist hingegen das Tanzritual „One Billion Rising“, das seit 2012 weltweit stattfindet. Auch in Tuttlingen versammeln sich Frauen in der Regel (und in coronafreien Zeiten) am 14. Februar auf dem Marktplatz und tanzen als lebensfrohes, optimistisches Zeichen gegen die Gewalt an, die noch immer an Frauen ausgeübt wird. Warum machen da eigentlich nie Männer mit?

Das ‚Kreuzspringen‘ auf Kreta

Auf Kreta, wo mein Mann und ich den hiesigen Winter verbringen, scheint nichts auszufallen, denn klimabedingt findet das meiste sowieso draußen statt. So wie das „Kreuzspringen“, das wir hier am sechsten Januar erlebten.

Die kleine Dorfgemeinschaft versammelte sich am Hafenbecken. Der Priester segnete mit melodischem Singsang das Meerwasser und schwang dazu einen Strauß Basilikum, das heilige Kraut, das (laut Überlieferung) am Fuß von Jesus‘ Kreuz wuchs. Die Segnung soll den Fischern im neuen Jahr zu reichhaltigem Fischfang und sicheren Bootsfahrten verhelfen. Dann hielt der Priester ein hölzernes Kreuz in die Höhe und besang auch dieses. Ein kräftig gebauter Schwimmer legte sein Handtuch ab und stellte sich in Position. Schwungvoll warf der Priester das Kreuz, das an einer weißen Schnur befestigt war, ins Wasser. Alle Hälse reckten sich, um zu sehen, wo es landete. Der Sportler sprang ins Becken – aufgrund des niedrigen Wasserspiegels war Schwimmen nicht nötig – gewann gleich seine Balance zurück und zog am Ende der Schnur, bis er das versenkte Kreuz in der Hand hielt. Er bekreuzigte sich und küsste es. Dies wiederholte sich dreimal.

Alte Rituale sollten überdacht und neue gefunden werden

In coronafreien Zeiten wird diese Aktion in ganz Griechenland als Wettspringen durchgeführt, wurde mir erklärt: Zehn bis fünfzehn Männer versuchen nach ihrem Sprung ins Wasser als Erster das Kreuz zu erreichen. Es gibt ein Gerangel, das mit Geschrei und anspornenden Rufen begleitet wird. So zivilisiert wie heute geht es normalerweise nicht zu, versicherte mir mein Gesprächspartner. Demjenigen, der das Kreuz zuerst herausholt, ist ein glückliches, erfolgreiches Jahr sicher.

Wegen Corona fiel das Spannendste, nämlich der Wettbewerb, aus. Es wurde zwar eine etwas lahme Alternative konstruiert, aber das Drumherum blieb bestehen: Die Segnung des Meeres und der Fischer, das geweihte Basilikum, der Metaxa, das Anstoßen auf das neue Jahr – alles Elemente eines gemeinschaftlichen Ereignisses. Die Menschen lassen sich ihr Ritual einfach nicht nehmen.

„Und was ist mit den Frauen?“, konnte ich mir nicht verkneifen zu fragen. Mein Gegenüber zuckte mit den Schultern. „Denen ist es nicht verboten, aber sie sind auch nicht vorgesehen“, erklärte er. Ich stellte mir vor, wie sich, heimlich abgesprochen, beim nächsten Mal einfach Frauen mit unter die Schwimmer mischten. Gäbe es einen Aufschrei unter den Männern? Oder wäre es der Auftakt zu einer modernen Umsetzung eines altgedienten Brauches? Wenn Traditionen sich nicht weiterentwickeln, dann werden Wertvorstellungen, die nicht mehr zeitgemäß sind, der jungen Generation weitergegeben und damit auch gesellschaftliche Veränderungen erschwert.

Seit zwei Jahren müssen wir bereits zueinander auf Abstand gehen und weitgehend auf Gemeinschaftserlebnisse verzichten. Vielleicht sind gerade jetzt Rituale besonders wichtig, denn in ihnen erleben wir Ausgelassenheit, Zugehörigkeit und Kreativität. Alte Rituale sollten überdacht und an unsere gesellschaftliche Entwicklung angepasst werden. Und neue müssen her. Zeitgemäße, die nicht sexistisch oder diskriminierend sind - und alle miteinbeziehen.