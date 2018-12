Als Meister im Mittelpunkt der Motorshow

Durch ihren Sieg in der Langstreckenserie NES 500 haben sich Bastian Sommer und Christian Ladurner in das Blickfeld der deutschen Motorsportszene katapultiert. Nun durften sich die Tuttlinger Rennfahrer doppelt feiern lassen. Nach der Meisterehrung durch den Deutschen Motorsport Verband (DMV) wurde das Auto von Greenlion Motorsport auf der Essener Motorshow ausgestellt.

„Unser grüner Flitzer war möglicherweise das meistfotografierte Auto in Essen“, freuten sich Sommer und Ladurner. Der Seat Leon Cupra TCR war auf dem Stand der Rennserie mitten in der Halle ausgestellt worden. „Da musste jeder vorbei. Und das Grün fällt einfach auf. Das war eine gute Werbung für uns“, sagen die beiden Motorsportler, die die vorweihnachtlichen Tage nutzten, um sich bei den Sponsoren zu bedanken.

Vorbereitung auf die neue Saison läuft schon wieder

Schließlich haben die Vorbereitungen auf die neue Saison, die Ende März auf dem Hockenheimring startet, längst begonnen. Neben den Trainingsrunden in der Kartbahn Rottweil gehört auch die Sponsorenpflege dazu. „Wir möchten unseren Titel gerne verteidigen. Dafür müssen wir aber das Budget zusammenkriegen“, erklärt Ladurner. Von den bisherigen Unterstützern habe man die Zusage erhalten, sagt Sommer. Ein bis zwei Geldgeber würden aber noch gesucht, verdeutlichen die Motorsportler. Der sportliche Erfolg und die Präsenz auf der Essener Motorshow hätten durchaus geholfen, „bekannter zu werden“.

Unmittelbar davor durften sich die Tuttlinger erst einmal in ihrem sportlichen Glanz sonnen. Sommer und Ladurner waren mit dem gesamten Team zur Meisterehrung des DMV eingeladen worden. Bei der Veranstaltung in Suhl sei schon die Elite des Motorsports in Deutschland vertreten gewesen. „Es waren bestimmt 200 Ehrungen“, erzählen die Tuttlinger. Vom Kart- über den Motorradsport bis zu den Quads wären jeweils die ersten Drei der Divisionen ausgezeichnet worden.

Und das Tuttlinger Greenlion-Team war mittendrin: „Wir haben viel gefeiert und konnten den Erfolg mit dem gesamten Team begießen. Das war ein Dankeschön für die Arbeit, die geleistet worden ist“, meint Ladurner.

Greenlion will den Titel in der NES 500 verteidigen

In der neuen Saison wollen Sommer und Ladurner den Titel verteidigen. Leichter wird es sicher nicht. „Auf der Essener Motorshow haben uns viele Rennsportbegeisterte angesprochen. Sie wollen uns den Titel streitig machen“, berichtet Sommer. Das Gedränge in der bereits in diesem Jahr gut gefüllten Klasse, in der Greenlion fuhr, dürfte noch größer werden. „Uns wurde schon in diesem Jahr nichts geschenkt. Wir nehmen die Herausforderung an“, sagt Ladurner.