Alphornbläser auf der Nendinger Bühne

Die Musikkapelle Nendingen und der Musikverein Bärenthal haben am Samstag beim Herbstkonzert in den Donau-Hallen ein abwechslungsreiches Programm präsentiert. Damit trafen sie voll den Geschmack des Publikums. Die zahlreich gekommenen Zuschauer honorierten das mit großem Beifall. Zum Auftakt stimmte das Querflötenensemble unter der Leitung von Sonja Wüster auf den musikalischen Abend ein. Dann folgte die Gastkapelle vom Musikverein Bärenthal mit einer abwechslungsreichen Blasmusik. Die 30 Musikanten unter der Leitung von Andreas Bott spielten Kompositionen von Händel, Bach und Vangelis und sorgten mit dem Medley „The best of Beatles“ und dem Popsong „You raise me up“ für beste Stimmung. Als Zugabe gab es das Bärenthaler Heimatlied.

Im zweiten Teil sorgten die Nendinger unter der Leitung von Martin Dett für ein facettenreiches Programm. Die Zuhörer wurden zu einem alpinen Streifzug in die Bergwelt mitgenommen. Erstmals trat mit Martin Dett ein Alphornbläser auf die Nendinger Bühne und sorgte für einen Alphornzauber. Flotte Arrangements aus den 80er-Jahren, „Queen’s Park Melody und der Song „Ein Leben lang“ folgten und rundeten den gelungenen Konzertabend ab. Foto: Wuchner