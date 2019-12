Alltagstipps zur biologischen Verjüngung

Karten gibt es unter 0751/ 29555550 oder an der Abendkasse. Einzelkarten kosten 39 Euro, AboKarte-Inhaber mit Begleitpersonen zahlen nur 33 Euro je Ticket. Einlass und Verköstigung ab 18.30 Uhr, der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr. Veranstaltungsort: Betriebsrestaurant Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, Tuttlingen. Impressionen vom ersten Vortragsabend mit Patric Heizmann „Ich bin dann mal schlank 4.0“ sehen Sie Online in unserem Viedeoclip unter: » schwäbische.de/gshw