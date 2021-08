Alles Tutti! Redaktion startet Lokal-Podcast

Jeden Tag finden Sie auf diesen Seiten alles, was in der Region rund um Tuttlingen bewegt. Viele von Ihnen lesen den unsere Zeitung oder unser E-Paper gleich am Morgen beim Frühstück, andere vielleicht erst am Abend, nach der Arbeit auf der Couch. Hinzu kommt das Angebot, das Sie hier auf Schwäbische.de finden.

Ab sofort wollen wir aber nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören sein, Sie auch bei der Autofahrt oder Gartenarbeit begleiten.

Daher starten die Redaktionen im Kreis Tuttlingen den Podcast „Alles Tutti“. Die erste Folge können Sie ab heute, 18 Uhr, hören.

Was ist ein Podcast?

Ein Podcast ist ein Audiobeitrag, ähnlich einem Hörspiel, nur meist kürzer. Er erscheint in einzelnen Folgen, in der Regel im gleichen Rhythmus und zur gleichen Zeit. Unser Podcast „Alles Tutti“ ist etwa 15 Minuten lang, Sie können ihn alle 14 Tage freitags am späten Nachmittag hören.

Die Episoden können Sie über ihren Browser am Computer oder über unsere App auf dem Smartphone hören. Außerdem finden Sie unseren Podcast in Apps wie Spotify, Audible, Apple oder Google Podcasts.

Podcasts lassen sich auch herunterladen. Dadurch können Sie die Episoden auch ohne Internetzugang abrufen.

Was steckt hinter Alles Tutti?

Während die Zeitung täglich eine Vielzahl an Themen abdeckt, wollen wir uns in den einzelnen Folgen von „Alles Tutti“ auf jeweils ein großes Thema konzentrieren. In dem etwa viertelstündigen Format erklären wir Ihnen die Vorgeschichte und Hintergründe, geben Einblicke in unsere Recherchen und den Redaktionsalltag.

Dabei wählen wir Themen aus, die in der Region besonders bewegen. Dazu orientieren wir uns unter anderem an Ihren Reaktionen, die uns dazu schon erreicht haben. Wir beschäftigen uns mit Geschichten, die nicht nur an einem Tag relevant sind, sondern Sie und alle anderen Menschen in der Region schon eine Weile begleiten und oder weiter begleiten werden.

Ab Freitag, 27. August, veröffentlichen wir jeden zweiten Freitag um 18 Uhr eine neue Folge „Alles Tutti“. Der Podcast ist ein kostenloses Angebot.

Warum ein Podcast?

Wir wollen etwas Neues ausprobieren. Die Mediennutzung verändert sich ständig, das Angebot an Podcasts und Audioformaten wächst. Bundesweite, internationale und ortsunabhängige Themen gibt es schon viele – lokale und regionale Podcasts hingegen noch nicht so oft. Das wollen wir für die Region ändern.

Wir freuen uns über Feedback!

Sie haben Fragen zum neuen Format? Oder Sie haben eine Folge gehört und Kritik oder Verbesserungsvorschläge für uns? Dann schreiben Sie uns an redaktion.tuttlingen@schwaebische.de