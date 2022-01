"Alles Tutti"-Podcast: Vegan durch den Januar? So schlägt sich die Region

Eine Erbse, die Menschen als Schweine beschimpft; eine knallig bunt gekleidete Bonnie Strange, die als „Pflanzenfresserin“ für Gummibärchen wirbt oder ein Duell zwischen Mutter und Vater, wer der Tochter den besseren Burger brät – einer rein pflanzlich, der andere klassisch fleischig: Wer derzeit den Fernseher einschaltet, kommt an Werbung für vegane Produkte nicht vorbei. In diesem Jahr beteiligen sich mehr als 200 Unternehmen am „Veganuary“. Und auch in den sozialen Medien sind Beiträge über rein pflanzliche Gerichte en masse zu finden.

Wie präsent aber ist das Thema Veganismus in der Region? Wie vernetzt ist die vegane Szene vor Ort? Wie knüpft man Kontakte? Wie tastet man sich an vegane Ernährung heran? All diese Fragen beantworten wir diese Woche bei "Alles Tutti". Und zwar aus persönlicher Erfahrung: Drei Redakteurinnen haben nämlich eine Woche lang vegan gelebt. Inklusive Enttäuschungen und Überraschungen.