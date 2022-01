"Alles Tutti"-Podcast: Preise für Strom, Gas und Wasser steigen - Was tun dagegen?

Die Energiepreise sind gerade höher denn je. Auch Wasser wird in Zukunft nicht günstiger.

Und dann wäre da noch eine Studie, die behauptet: Im Kreis Tuttlingen zahlen Menschen vergleichsweise mehr für Nebenkosten als anderswo?!

Was ist da dran, was kommt auf uns zu und welche Lösungen gibt es? All das besprechen wir in der neuen Folge „Alles Tutti“.

