"Alles Tutti"-Podcast: Hoch hinaus im ÖPNV - Was ist dran am Seilbahn-Märchen?

Statt den Mief auf der Straße frische Luft einatmen, die schöne Aussicht über die Heimat genießen und jeder roten Ampel entkommen: Für einen Moment vielleicht scheinen viele Verkehrsprobleme mit einer Seilbahn wie im Flug gelöst. Und eben weil das so reizvoll ist, wabert die Idee auch immer wieder durch die Region. Zuletzt in Irndorf. Nur wie realistisch ist das, dass wir uns in Zukunft schwebend fortbewegen? Diese Frage klären wir in der neuen Folge unseres Podcasts "Alles Tutti".

