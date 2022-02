"Alles Tutti"-Podcast: Mit dem Esel um die Welt! Ein Reisebericht von Wanderer Michael Rinderle

20 Kilometer pro Tag wollte er laufen, in drei Jahren mit seinem Esel Vaillant von Aldingen bis nach China gelaufen sein: Aber das wird Michael Rinderle wohl nicht mehr schaffen. Was soll’s? Rinderle hängt nicht an Kilometern, auch nicht an bestimmten Orten. Viel mehr saugt er auf seiner Reise Begegnungen auf, beobachtet gerne auch einfach nur oder hört Lebensgeschichten zu und genießt. Oder packt mit an. So wie gerade, auf einem Pferdehof in Ungarn. Im Interview blickt er auf die vergangenen Monate seiner Wanderung zurück. Was hängen bleibt und wovon er sich gut trennen kann.

Sie haben Fragen, Feedback, Sonstiges? Dann schreiben Sie uns! An redaktion.tuttlingen@schwaebische.de.