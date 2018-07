Seit über 45 Jahren macht „Manfred Mann’s Earth Band“ in wechselnder Besetzung Musik. Simon Schwörer hat sich mit Gitarrist Mick Rogers und Sänger Robert Hart unterhalten und gefragt, warum ihre Musik immer noch so viele Menschen anzieht.

Warum kriegen die Leute nicht genug von Euch?

Rogers: Ich denke, es sind die Lieder und die Musik. Und wir machen wohl einen guten Job.

Hart: Wir sind froh und dankbar, dass sie kommen und es sind wirklich gute Zuschauer.

Ihr spielt in Deutschland dieses Jahr 14 Konzerte. Warum habt ihr denn so viele Fans hier?

Hart: Die deutschen Zuschauer sind unsere Lieblingszuschauer. Wir kennen hier inzwischen so viele Leute, weil wir schon seit so langer Zeit hierher kommen.

Sprechen Sie denn ein bisschen deutsch?

Hart: Meine Deutsch is leider nicht sehr good. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu spielen.

Das hört sich doch gar nicht so schlecht an.

Hart: Alles klar, lecker, tschüß! (lacht).

Mister Hart, sie sind seit 2011 in der Band. War es schwierig, sich zu integrieren?

Hart: Ja, weil es so eine einzigartige Band ist. Da muss man seinen Weg hinein finden und sich daran gewöhnen. Es ist großartig, in dieser Band zu sein.

Rogers: Und ich bin immer noch drin. Seit 1971 (lacht).

Die Leute wollen die Hits wie „Blinded by the Light“ oder „Davy’s on the road again“ hören. Macht es Ihnen immer noch Spaß, diese Lieder auf der Bühne zu spielen?

Rogers: Ja, es sind gute Songs. Wir tauschen sie immer mal wieder aus, darum wird es nie langweilig. Wir machen viel Improvisation. „Blinded“ haben wir zum Beispiel verlängert.

Heutzutage filmen viele Zuschauer Konzerte mit dem Smartphone: Lenkt Euch das ab?

Rogers: Ich denke darüber gar nicht nach, denkst Du darüber nach?

Hart: Ja, manchmal. Falls meine Frisur nicht gut sitzt. Das ist dann peinlich.

Rogers: Ja, dessen ist man sich nicht bewusst. Erst am nächsten Tag, wenn du dann siehst, wie schlecht du aussahst (lacht).

Gibt es denn schon Pläne für ein neues Album?

Rogers: Ja! Das ist alles, was ich sage.