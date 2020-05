Alle wollen zum Wertstoffhof

Warten ist die Devise. Die Wertstoffhöfe im Landkreis sind gefragter denn je. Nachdem die Entsorgungsstellen durch das Coronavirus für mehrere Wochen geschlossen bleiben mussten, sind nun alle Stellen im Landkreis seit dem 27. April wieder geöffnet.

Die Schließung von mehreren Wochen ist spürbar. Zu den Öffnungszeiten stehen die Autos meist in langen Schlangen und warten auf das Einweisen des Personals, um auf die Abladeflächen fahren zu dürfen.

„Durch die Hygiene- und Abstandsvorgaben in der Coronakrise müssen wir den Zugang zu unseren Einrichtungen regulieren. Dies führt leider zu Staubildungen. Stellenweise kam es deshalb auch auf den angrenzenden Straßen zu Behinderungen“, erklärt Werner Damaschke, Leiter des Amts für Abfallwirtschaft der Stadt Tuttlingen, die derzeitige Situation der Wertstoffhöfe.

Die Grünschnittannahmestellen sind bereits seit dem 20. April wieder geöffnet. Auf die Frage, warum diese von so vielen Menschen genutzt werden, hat Damaschke eine einfache Antwort: „Aufgrund der dreiwöchigen Schließung unserer Entsorgungseinrichtungen hat sich bei unseren Bürgern naturgemäß eine erhebliche Menge an Grünschnitt angesammelt. Viele sind in Kurzarbeit. Die Gartenarbeit beginnt im Monat März. Der Rasen wird vertikutiert, Bäume und Sträucher geschnitten. Die Schließung erfolgte gerade beim Wechsel von Winter- auf Sommerzeit“.

Wer nur Grünschnitt abgeben möchte, darf nach Aufforderung des Personals an der Schlange vorbeifahren. Der Leiter der Abfallwirtschaft begründet dies damit, da „diese Autos nicht durch die Abladefläche des Wertstoffhofs fahren müssen und ohne Zutun des Personals den Grünschnitt abladen können und nicht sortieren müssen“.

Zwar führe das Amt für Abfallwirtschaft keine Erhebungen über das Besucheraufkommen durch, doch Damaschke schätzt, dass 100 bis 200 Prozent mehr Besucher in den ersten Wochen die Anlagen aufsuchten als es normalerweise der Fall wäre.

Auf dem Wertstoffhof Tuttlingen werden neben anderen Materialien vor allem viele Kleingeräte entsorgt, aber auch die Container für Pappe und Schrott sind gut gefüllt. Laut Damaschke sorge Corona für mehr Müll, da durch geschlossene Geschäfte mehr im Internet bestellt werde und sich mehr Kartonagen in den einzelnen Haushalten lagern, die nun entsorgt werden muss.

Maximal fünf Fahrzeuge dürfen gleichzeitig auf die Abladefläche des Wertstoffhofs in Tuttlingen fahren. Das Abladen dauert in der Regel rund fünf Minuten und trotzdem stauen sich die Autos. „Aufgrund der starken Inanspruchnahme unserer Einrichtungen haben wir die ansonsten übliche Besetzung mit einer Person auf den Wertstoff- und Grünguthöfen um eine weitere Person aufgestockt, die die Zufahrt auf die Entsorgungseinrichtungen regelt“, erläutert Damaschke die entgegenkommende Maßnahme durch den hohen Andrang.

Am Samstag, 2. Mai, musste sogar die Polizei für einige Zeit auf der B14 vor der Abbiegespur des Wertstoffhofs stehen, um einen Stau auf der Bundesstraße durch abbiegende Fahrzeuge zu verhindern.

Wer eine Entsorgungsstelle im Landkreis Tuttlingen besucht, sollte die Anlage nach Empfehlung des Amts der Abfallwirtschaft nur mit Mund- und Nasenschutz betreten. Damaschke schließt mit der Bitte an die Mitbürger, „den Besuch unserer Einrichtungen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Wer bei Aufräumaktionen Gegenstände für den Wertstoffhof hat und zuhause über Möglichkeiten zur Zwischenlagerung verfügt, der möge doch noch einige Wochen mit dem Besuch warten“.