Erst CDU, dann SPD, jetzt AfD: Dafür steht Bundestagskandidat Joachim Bloch

Zur Person: Joachim Bloch ist gebürtiger Möhringer und dort in einem Mehrgenerationenhaus zusammen mit seinen Eltern, seiner Schwester und seinen Großeltern aufgewachsen. Nach dem Abitur war Bloch, der am 4. August seinen 58. Geburtstag feierte, bei der Bundeswehr und machte danach eine Lehre als Großhandelskaufmann mit anschließender Berufspraxis. Im Anschluss studierte er Jura und machte sich nach zwei Jahren Auslandsaufenthalt in Florida als Anwalt in seinem Heimatort selbstständig. Seine Schwerpunkte liegen im Wirtschafts-, Vertrags- und Arbeitsrecht. Sein Klientel sind überwiegend mittelständische Unternehmen aus der Region. Früher war Bloch Mitglied in der SPD und saß für sie von 2009 bis 2019 im Möhringer Ortschaftsrat. Dann trat er nicht mehr an und zudem aus der SPD aus.

Im März 2020 trat er dann in die AfD ein, „nach reiflicher Überlegung“, wie er sagt. „Geistig war ich schon seit Januar 2016 bei der AfD, aber als Anwalt trifft man keine Entscheidung übereilt.“ In seiner Freizeit geht Bloch am liebsten in seinen gepachteten Wald, um dort Holz zu schlagen, das er an sozial schwächere Familien abgibt. Und auch sonst ist er gerne in der Natur unterwegs, geht wandern oder an den Bodensee. „Das macht den Kopf frei.“ (ajs)