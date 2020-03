Alle Handballspiele sind bis auf Weiteres abgesagt

Die Handball-Landesverbände Baden, Südbaden, Württemberg sowie Handball Baden-Württemberg haben am Donnerstag mit sofortiger Wirkung beschlossen, nicht nur den Jugendspielbetrieb für die Saison 2019/2020 zu beenden, sondern auch den Spielbetrieb der Aktiven Mannschaften auszusetzen. Das teilte der Handballverband Württemberg mit.

Nicht notwendige Sichtungsveranstaltungen, Sitzungen, Tagungen, Fortbildungen und Lehrgangsmaßnahmen sind bis auf weiteres auszusetzen. Spätestens zum 19. April wird über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs der aktiven Mannschaften, der Saisonwertungen in den jeweiligen Landesverbänden entschieden.

Die Verbände begründen ihr Vorgehen mit der neuen Gesamtlage: Die WHO hatam Mittwoch die Pandemie ausgerufen. Die Handballbundesliga der Männer sagt den 25. Spieltag am Wochenende ab. Die Handballbundesliga der Frauen sagt den Spieltag am Wochenende 14./15. März ab.

Spieltechnische Ausgangslage: „Auch wenn wir wollten und könnten. Wir schaffen es nicht mehr aufgrund der unterschiedlichen Entscheidungen auf kommunaler Ebene bzw. der Gesundheitsbehörden vor Ort einen flächendeckenden Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und durchzuführen“, teilt der Verband mit. Folgende Landesverbände haben sich diesem Vorgehen angeschlossen: Rheinhessen, Rheinland, Bayern, Saar, Hessen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Westfalen, Andere Landesverbände haben eigene Regelungen getroffen.