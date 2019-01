Alkoholrausch eines 53-Jährigen endet in Zelle

Mit mehr als 2,3 Promille im Polizeigewahrsam gelandet ist ein Mann, der Samstagnacht gegen 22.30 Uhr die Polizei in der Oberamteistraße beschäftigt hat. Der 53-Jährige war volltrunken auf der Fahrbahn angetroffen worden. Um ihm seinen Heimweg sicher zu ermöglichen, riefen Passanten ihm von einer Gaststätte aus ein Taxi. Als er sich uneinsichtig zeigte zu gehen, verständigten sie die Polizei. Den Beamten gegenüber gab sich der Betrunkene aggressiv und uneinsichtig, weshalb er nach einer Untersuchung im Krankenhaus in Polizeigewahrsam genommen wurde. Er hat nun statt der Taxirechnung nach Hause die Kostenrechnung für den Aufenthalt in der Gewahrsamszelle zu erwarten.