Alisha Pawlowski will sich für die EYOF in Aserbaidschan qualifizieren

Die Tuttlinger Leichtathletin Alisha Pawlowski von der LG Tuttlingen-Fridingen ist vom Bundestrainer im Hochsprung, Jan-Gerrit Keil, für die Qualifikation des European Youth Olympic Festivals (EYOF) am 30. Juni in Mannheim vorgeschlagen worden und kann sich dort auch für die U20-Europameisterschaft anbieten.

Die Europäischen Olympischen Jugendtage finden vom 20. bis 28. Juli in Baku (Aserbaidschan) statt und sollen die besten europäischen Jugendlichen an die Anforderungen des internationalen Spitzensports heranführen. Für Alisha Pawlowski könnte dies ein Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele werden.

Die Bestmarke im Hochsprung der 17-jährigen Tuttlingerin liegt derzeit im Freien bei 1,76 Meter, die sie vor Kurzem in Winnenden übersprang, was zeitgleich auch die Qualifikation für das EYOF bedeutet. Aber: Mehrere deutsche Athletinnen in der U18 erfüllen bereits diese Norm. Der Bundestrainer konnte maximal drei seiner Athletinnen für die Qualifikation einladen. Somit soll bei dieser EYOF-Qualifikation am 30. Juni im Michael-Hoffmann-Stadion in Mannheim unter den Augen des Bundestrainers die Entscheidung fallen, welche der drei Hochspringerinnen beim Festival in Baku für Deutschland starten darf.

„Ich freue mich sehr über die Einladung des Bundestrainers. Für mich ist es schon ein großer Erfolg, dass ich eine der drei Athletinnen bin, die an der Qualifikation teilnehmen dürfen“, sagte Alisha Pawlowski unserer Zeitung und fügte hinzu: „Natürlich will ich meine Chance in Mannheim nutzen und meine Leistung dort unter Beweis stellen, damit ich beim Festival in Baku mitmischen darf. Ich versuche dabei aber auch, nicht in eine Drucksituation zu geraten“, erklärte die 17-Jährige.

Für Alisha Pawlowski geht es am Wochenende in Mannheim nicht nur um das Ticket für das European Youth Olympic Festival. Denn: Überspringt dort die Ausnahmesportlerin 1,82 Meter und ist zugleich unter den ersten drei Hochsprung-Athletinnen in der Altersklasse U20, käme sie sogar für die U20-Europameisterschaft im schwedischen Boras vom 18. bis 21. Juli in Frage.