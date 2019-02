Alisha Pawlowski und Anna Schall starten bei LA-DM

Die Deutschen Jugend-Meisterschaften in der Leichtathletik am Wochenende bilden für Alisha Pawlowski und Anna Schall von der LG Tuttlingen-Fridingen eine willkommene Gelegenheit, sich auch auf nationaler Ebene zu präsentieren. Erfreulich für Athletinnen und Betreuer der LG ist die Tatsache, dass die DM in diesem Jahr im Glaspalast von Sindelfingen fast zu einem Heimspiel wird.

Allerdings dürfen selbst nach ihren Titelgewinnen bei den Baden-Württembergischen und Süddeutschen Meisterschaften die Erwartungen an Pawlowski und Schall nicht zu hoch gesteckt werden. Ausgeschrieben ist diese DM für die Klasse U20. Da die beiden LG-Talente zum Jahrgang 2002 gehören, müssen sie sich damit der Konkurrenz auch der beiden älteren Jahrgänge 2000 und 2001 stellen.

„Für beide kann es nur darum gehen, sich möglichst für den Endlauf oder für den Endkampf der besten Acht zu qualifizieren. Medaillen können hier nicht erwartet werden“, schätzt LG-Trainer Franz Saile die Situation realistisch ein.

Für Anna Schall stehen am Samstag um 13 Uhr die Vorläufe über 800 Meter an. Für die 22 gemeldeten Starterinnen geht es darum, sich für den Endlauf am Sonntag durchzusetzen. Aus den vermutlich drei Läufen qualifizieren sich nur die beiden jeweils Erstplatzierten sowie noch zwei weitere Zeitschnellste für das Finale.

Da kommt es für Anna Schall nicht nur darauf an, einen nicht zu schweren Vorlauf zu erwischen, sondern dann auch je nach Entwicklung des Laufes die richtige Taktik anzuwenden. Falls sie das Finale tatsächlich erreicht, wäre das schon ein weiterer Erfolg für die 16-Jährige.

Alisha Pawlowski ist am Sonntagmorgen an der Reihe. Nachdem sie in den vergangenen Tagen unter einer Erkältung zu leiden hatte, hofft sie darauf, bis zur DM wieder fit zu werden. Unter den gemeldeten 16 Teilnehmerinnen ist Bianca Stichling (TSG Weinheim) mit einer Bestleistung von 1,84 Meter Favoritin. Pawlowski hat sich in diesem Jahr auf 1,76 Meter gesteigert und hofft auf eine Platzierung unter den acht Besten.