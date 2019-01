Alisha Pawlowski und Anna Schall schaffen Double

Eine Woche nach ihrem Triumph in der Klasse U18 haben die Leichtathletinnen Alisha Pawlowski und Anna Schall ihr Meisterstück wiederholt. Im Sindelfinger Glaspalast sicherten sich die beiden Talente der LG Tuttlingen-Fridingen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften auch die Titel in der älteren Klasse U20. Und auch Larissa Schall und Flora Ames überzeugten mit jeweils guten sechsten Plätzen.

Alisha Pawlowski machte es diesmal spannend. Auf ihrem Weg zum Titel im Hochsprung leistete sie sich schon früh drei Fehlversuche, während ihre schärfsten Konkurrentinnen souveräner wirkten. Als es dann aber darauf ankam, demonstrierte sie ihre mentale Stärke und überwand die 1,75 Meter als Einzige auf Anhieb schon im ersten Versuch. Naoell Hope Häußermann (LAZ Ludwigsburg) und Angela Förster (LG Region Karlsruhe) mussten sich so mit jeweils 1,73 Meter mit dem zweiten Platz begnügen. Nach ihrem neuen Rekord von 1,76 vom Wochenende zuvor bewies Pawlowski mit diesem Erfolg auch zur Freude von Trainer Franz Saile eine überzeugende Konstanz ihrer Leistungen.

Auch Anna Schall galt über 800 Meter gegen meist ältere Konkurrentinnen nicht als Favoritin. Die als stärkste Läuferin eingeschätzte Marie Weller (LG Neckar-Enz) hatte 2018 mit einem langen Spurt den Titel geholt. „Darauf hatten wir uns eingestellt und setzten auf eine defensive Taktik und auf Annas kleine Chance mit einen Konter im Endspurt“, skizzierte Franz Saile seinen Plan. Sie hielt sich also zunächst zurück und musste nach der erwarteten Tempoverschärfung in der dritten Runde abreißen lassen. Auf den letzten 200 Metern arbeitete sie sich heran und konnte tatsächlich ausgangs der Zielkurve die Favoritin überspurten. In 2.14,69 Minuten holte sie sich überraschend ihren zweiten Titel des Jahres gegen Marie Weller in 2.14,92 Minuten. Dritte wurde Adeline Haisch (LG Region Karlsruhe) in 2.15,32 Minuten. Hervorragend hielt sich in diesem Rennen auch wieder Annas Schwester Larissa, die in 2.25,86 Minuten auf den sechsten Platz kam.

Beide gingen tags darauf auch über 1500 Meter an den Start. Das war für beide allerdings eher als Zu-gabe zu Trainingszwecken gedacht. Obwohl die Medaillen außer Reichweite waren, lieferten Anna Schall als gute Vierte in 4.55,72 Minuten und Larissa Schall auf Platz elf in 5.10,24 Minuten gute Leistungen ab.

Als vierte LG-Athletin in der Klasse U20 sorgte Christin Rodinger mit Platz 9 im Hochsprung mit 1,55 Meter und mit dem 12. Platz über 60 Meter Hürden in 10,15 Sekunden für zwei weitere gute Ergebnisse.

Ames mit neuer Bestleistung

Bei dem am gleichen Ort ausgetragenen ersten Teil der Württembergischen Meisterschaften der Klasse U16 hatte Flora Ames über 800 Meter der Klasse W15 einen tollen Auftritt. In neuer Bestleistung von 2.24,11 Minuten platzierte sie sich in einem ganz starken Feld als hervorragende Sechste und rundete damit das erfreuliche Abschneiden der LG-Athletinnen in Sindelfingen ab.