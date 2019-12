Alisha Pawlowski trumpft mit Sieg auf

Beim mit über 400 Teilnehmern stark besetzten Leichtathletik-Hallensportfest in Ulm sind die Talente der LG Tuttlingen-Fridingen gut in die neue Hallensaison gestartet. Alisha Pawlowski trumpfte mit der guten Höhe von 1,73 Meter im Hochsprung sogar mit einem Sieg auf. Aber auch die anderen sechs Starter der LG Tuttlingen-Fridingen überzeugten mit guten Leistungen.

Da in Ulm schon die neuen Altersklassen von 2020 galten, bedeutete das für die meisten den Wechsel in eine höhere Klasse. Doch auch in der Klasse U20 war die noch 17-jährige Alisha Pawlowski nicht zu schlagen. Alle Höhen bis zum Sieg mit 1,73 Meter übersprang die Deutsche Jugendmeisterin dieses Jahres souverän jeweils schon im ersten Versuch und scheiterte dann erst bei 1,75 Meter. Mit dieser Tagesbestleistung verwies sie Marie Jung (SSV Ulm) mit 1,70 Meter auf den zweiten Rang. Im Kugelstoßen belegte sie außerdem noch mit 9,67 Meter den fünften Platz.

Anna Schall versuchte sich nach ihrer langen Verletzungspause in derselben Klasse als Mittelstrecklerin zum Auftakt mal auf den Sprintstrecken. Mit 4,86 Sekunden über 30 Meter und 8,56 Sekunden über 60 Meter kam sie dabei auf die Plätze sieben und sechs. Gute Dritte wurde sie im Hochsprung mit 1,61 Meter und Fünfte über 60 Meter Hürden in 10,15 Sekunden.

Als dritte LG-Athletin in der Klasse U20 überzeugte Christin Rodinger als Vierte über die Hürden in guten 10,07 Sekunden sowie als Sechste im Hochsprung mit 1,55 Meter.

Auch in der weiblichen Klasse U18 waren drei LG-Athletinnen am Start, die als 15-Jährige nun aufgerückt waren. Im großen Feld der 36 Teilnehmerinnen schnitt dabei Hannah Schneider am besten ab. Über 60 Meter Hürden lief sie als Vierte in 9,58 Sekunden eine tolle Zeit. Aber auch über 30 Meter in 4,78 Sekunden und über 60 Meter mit 8,42 Sekunden reichte es für sie sogar unter die Top Ten.

Ähnlich schnell auf diesen Sprintstrecken war Flora Ames mit 4,91 und 8,72 Sekunden. Und mit der Kugel erreichte sie 9,60 Meter und platzierte sich als Elfte. Annika Vogt war hier fast genauso stark mit 9,23 Meter und Platz 13. Außerdem lief sie die 60 Meter Hürden in 10,85 Sekunden auf Platz 15.

Da Moritz Eisold als Kaderathlet auf einem Lehrgang weilte, war Jonas Schneider in der Klasse M13 diesmal der einzige männliche LG-Starter in Ulm. Im Hochsprung überzeugte er mit 1,35 Meter und dem guten zweiten Platz. Und im Weitsprung erreichte er mit 3,89 Meter den siebten Platz.