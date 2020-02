Alisha Pawlowski nimmt Stipendium in den USA wahr

Von Schwäbische Zeitung

Weil sie nicht passend bezahlen konnte, wollte ein Busfahrer am Donnerstagabend einer 30-jährigen Passagierin die Mitfahrt in einem Linienbus verweigern.

Die Frau war an der Haltestelle in der Donaueschinger Straße in Möhringer Vorstadt zugestiegen und sollte ihren Fahrpreis von zwei Euro bezahlen.

Sie gab dem Busfahrer einen Zwanzig-Euro-Schein – wurde von diesem daraufhin jedoch aufgefordert, mit Münzgeld zu bezahlen. Als sich die Frau darüber beschwerte, habe der Busfahrer gedroht, sie aus dem Bus zu befördern, so ...