Alisha Pawlowski ist nach Kreisrekord fit für die DM

An diesem Freitag, 26. Juli, will Alisha Pawlowski von der LG Tuttlingen-Fridingen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm im Hochsprung um die Medaillen mitspringen. Dass sie dafür gut in Form ist, hat sie am vergangenen Wochenende beim gut besetzten Internationalen Hochsprung-Meeting in Bühl bewiesen.

In der Klasse U20 siegte die 17-jährige Tuttlingerin souverän mit der Kreisrekord-Höhe von 1,78 Meter. Bis 1,72 Meter blieb sie ohne Fehlversuch. Die 1,75 schaffte sie im zweiten Anlauf und hatte damit schon den Sieg sicher. Denn auch die älteren Konkurrentinnen wie Jordis Kriegel (SV Winnenden) und Angela Förster (LG Region Karlsruhe) kamen nicht über 1,72 Meter hinaus.

Die dann aufgelegte Höhe von 1,78 Meter hatte Pawlowski bisher erst einmal in der Halle übersprungen. In Bühl packte sie diese Höhe erstmals unter Freiluftbedingungen im dritten Versuch. Und auch ihr dritter Versuch über 1,80 Meter schien schon zu gelingen, als die Latte doch noch nach leichter Fersenberührung fiel.

Bei der Deutschen Meisterschaft in Ulm zählt Alisha Pawlowski nun in der Klasse U18 zum Kreis der Kandidatinnen für eine Medaille, auch wenn einige ihrer Konkurrentinnen in diesem Jahr schon höher gesprungen sind. Aber vielleicht kann die LG-Athletin auch in Ulm im Feld der 16 Springerinnen ihre konstante Form unter Beweis stellen.