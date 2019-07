Alisha Pawlowski holt weiteren Landesmeistertitel

In überzeugender Manier hat Hochspringerin Alisha Pawlowski von der LG Tuttlingen-Fridingen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Walldorf in der Klasse U20 einen weiteren Titel geholt. Mit neuer Freiluftbestleistung von 1,77 Meter siegte sie völlig ungefährdet. Auch ihre Vereinskolleginnen Larissa Schall und Christin Rodinger konnten in Walldorf gefallen.

Im Winter hatte Alisha Pawlowski in der Halle im Sindelfinger Glaspalast schon mal die 1,78 Meter geschafft. Im Stadion stand bisher ihre Bestleistung bei 1,76 Meter. Nun packte die Tuttlingerin in Walldorf noch einen Zentimeter drauf, obwohl ihr Sieg schon vorher festgestanden hatte.

Sieg-Höhe war 1,77 Meter

Mit Jara Ellinger (TSG Heilbronn) und Jördis Kriegel (SV Winnenden) waren ihre stärksten Konkurrentinnen der Klasse U20 schon nach übersprungenen 1,68 Meter ausgeschieden. Danach war nur noch Anne Klebsch (LAZ Ludwigsburg) als Siegerin der gleichzeitig ausgetragenen Frauenkonkurrenz mit der Tuttlingerin im Wettbewerb. Beide übersprangen 1,74 Meter im dritten Versuch. Während für die Ludwigsburgerin bei der nächsten Höhe dann Schluss war, überquerte Pawlowski die 1,77 Meter im zweiten Versuch. Erst die 1,80 Meter waren dann auch für sie diesmal noch zu hoch.

Der Erfolg ist für das Talent der LG Tuttlingen-Fridingen umso höher zu bewerten, da sie als 17-Jährige ja noch weitere zwei Jahre in der Klasse U20 startberechtigt ist. Die nächste große Bewährungsprobe folgt für die LG-Athletin in zwei Wochen bei der Jugend-DM in Ulm.

Als zweiten Wettbewerb stand für sie in Walldorf noch der Dreisprung auf dem Programm, für den sie sich gemeinsam mit Larissa Schall qualifiziert hatte. Keine der 14 Athletinnen kam hier in Walldorf an ihre Bestleistung heran. Auch Pawlowski mit 10,93 Meter und Schall mit 10,70 Meter waren zwar nicht ganz zufrieden, erreichten aber doch als Achte und Zehnte eine gute Platzierung.

16,19 Sekunden neue Bestzeit

Christin Rodinger hatte sich in drei Disziplinen qualifiziert und zeigte in Walldorf gute Wettkämpfe. Ihre beste Platzierung schaffte sie über 100 Meter Hürden. Hier konnte sie sich in neuer Bestleistung von 16,19 Sekunden sogar überraschend für den Endlauf qualifizieren. Mit 16,24 Sekunden bestätigte sie hier ihre gute Form und kam auf den vorher unerwarteten sechsten Platz.

Im Hochsprung war Rodinger schon mit 1,55 Meter Siebte geworden. Und im Weitsprung kam sie zwar diesmal nicht ganz an die Fünf-Meter Marke heran, wurde mit 4,94 Meter aber doch Zehnte.