Alfons Schwab leitet künftig die Musikschule

Jetzt ist es offiziell: Alfons Schwab (Foto: pm) wird neuer Leiter der Musikschule und somit Nachfolger von Klaus Steckeler, der im Juni in den Ruhestand geht. Seit 1986 unterrichtet Schwab an der Musikschule Oboe und Klavier, seit 1993 ist er stellvertretender Leiter der Schule. „Mit Alfons Schwab bekommen wir einen engagierten Pädagogen, der mit der Schule, den Schülern und dem Kollegium bestens vertraut ist und sich durch ehrgeizige Projekte einen Namen gemacht hat“, so Oberbürgermeister Michael Beck. Der 56-jährige Schwab stammt aus Bayern und studierte in Trossingen, Zürich und Karlsruhe. „Das neue Amt gibt einem große gestalterische Möglichkeiten“, so Schwab. Auch will er dazu beitragen, die Kulturschaffenden in Stadt und Region enger zu vernetzen und neue Kooperationsprojekte entwickeln. Auch wird er weiter Oboe unterrichten.

Mit einem Bewerber um den Posten, der geklagt hatte, weil er nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden war (wir berichteten)hat sich die Stadtverwaltung Tuttlingen mit einem Vergleich geeinigt, so Stadtsprecher Arno Specht.