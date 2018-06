Alexander Günter verpasst große Chance zum Sieg

Mit Glück und Geschick ist der Titelverteidiger Jörg Schlenker bei der offenen Schach-Stadtmeisterschaft von Trossingen in der dritten Runde an einer Niederlage gegen den Tuttlinger Alexander Günter vorbeigeschrammt. Remy Heimers bezwang dagegen Mitfavorit Klaus Bräunlin souverän. Jetzt kommt es am Donnerstag, 10. Dezember, in Runde vier zum direkten Aufeinandertreffen.

Nicht viel hat dem groß aufspielenden Tuttlinger Spitzenspieler Alexander Günter gefehlt, um den Titelverteidiger Jörg Schlenker (SC Donaueschingen) vom Thron zu stoßen. Mit zwei groben Schnitzern in klarer Gewinnstellung verdarb er sich aber die bis dahin verdienten Früchte seines Angriffspiels. Gekonnt konterte Schlenker und gewann unerwartet die Partie noch.

In der anderen Spitzenbegegnung demonstrierte der Villinger Remy Heimers bereits in der Eröffnung seine derzeitige Stärke. Präzise Berechnung und untrügliches Gespür für vorteilhafte Entgegnungszüge brachten ihn gegen Ex-Champion Klaus Bräunlin (TG Biberach) frühzeitig auf die Siegerstraße. Nach dieser Leistung muss Heimers als Favorit gelten, wenn es nun zum „Duell der Giganten“ mit Schlenker kommt.

Aber es gibt noch einen Spieler ohne Niederlage. Der Trossinger Uli Schrade blieb auch nach drei Runden unbesiegt. Er erreichte ein Remis gegen den starken Tuttlinger Gunther Kaufmann. Dasselbe Überraschungsergebnis gelang seinem Vereinskameraden Uwe Katholnig gegen Norbert Bengsch (SG Donautal Tuttlingen).

Kuriose Unentschieden brachten die Partien zwischen Werner Eppel (SC Möhringen) gegen Walter Blauditschek (SR Spaichingen) und Norbert Müller (Tuttlingen) gegen Bernd Blanke (SV Trossingen) zu Tage. Sowohl Blauditschek als auch Blanke hatten sich klare Vorteile erspielt und hatten ein leicht gewonnenes Endspiel auf dem Brett. Doch beide willigten überraschend in die Remisangebote ihrer Gegner ein.

Die Ergebnisse der 3. Runde: Günter – Schlenker 0:1, Heimers – Bräunlin 1:0, Schrade – Kaufmann 0,5:0,5, Dr. Bengsch – Katholnig 0,5:0,5, Schnell – Zeldin 1:0, Mayer – Dr. Welte 1:0, Eppel – Blauditschek 0,5:0,5, Müller – Blanke 0,5:0,5, Ax – Winz 0:1, Dalmann – Butz 0:1 und Rummler – Urban 1:0.

In der Tabelle liegen Remy Heimers und Jörg Schlenker als einzige verlustpunktfreie Spieler mit 3,0 Punkten an der Spitze, gefolgt von sieben Spielern mit 2,0 Punkten: Alexander Günter, Klaus Bräunlin, Uli Schrade, Franz Schnell, Alexander Mayer und Peter Butz. In der UH-Wertung geht es um einen Pokal für den besten Spieler der unteren Hälfte (UH) der Setzliste. Hier übernahm Alexander Mayer mit 2,0 Punkten die Führung, gefolgt von seinen Trossinger Vereinskameraden Uwe Katholnig, Siegfried Winz und Klaus Rummler mit jeweils 1,5 Punkten.

Die 4. Runde wird am Donnerstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr im Rathaus Schura gespielt. Dort kommt es zu den Spitzenspielen Schlenker gegen Heimers und Bräunlin gegen Schrade. Die weiteren Paarungen Schnell – Günter, Butz – Mayer, Kaufmann – Rummler, Winz – Bengsch, Katholnig – Zeldin, Welte – Müller, Blanke – Eppel, Blauditschek – Dalmann, Urban – Ax. (hp)