Aldingen schlägt im Verfolgerduell Schörzingen 2:1 und ist nun Zweiter

In der Fußball-Kreisliga B 2 hat der Spitzenreiter FC Rot-Weiß Reichenbach Schlusslicht SG Irndorf/Bärenthal 1:0 besiegt und damit seinen Vorsprung auf Platz zwei auf zehn Punkte ausgebaut. Der bisherige Zweite SV Schörzingen verlor das Verfolgerduell bei der SpVgg Aldingen 1:2. Die SG Durchhausen/Gunningen (4:2 gegen den SV Wurmlingen II) und der SV Böttingen (2:1 gegen den VfR Wilflingen) wahrten mit Heimsiegen ihre Chancen im Aufstiegsrennen. Der SV Deilingen besiegte den SV Spaichingen 4:1 und zog in der Tabelle an den Primstädtern vorbei. Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte die FSV Schwenningen II durch einen 4:2-Heimsieg gegen den FC Weigheim.

FC Rot-Weiß Reichenbach – SG Irndorf/Bärenthal 1:0 (0:0). - Tor. 1:0 Dennis Marquart (57., Foulelfmeter). Die erste Hälfte stand auf bescheidenem Niveau. Nach der Pause wurden die Gastgeber etwas druckvoller, verpassten nach dem Führungstreffer aber die vorzeitige Entscheidung bei einem Pfostenschuss (62.) und bei weiteren Möglichkeiten. Das Schlusslicht zog sich achtbar aus der Affäre.

SV Böttingen – VfR Wilflingen 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Simon Frech (9.), 2:0 Sebastian Preißer (43., Foulelfmeter), 2:1 Alexander Luter (84.). Die erste Hälfte ging an die Gastgeber. Auch nach der Pause dominierte der SVB, versäumte es aber nachzulegen. Durch einen Distanzschuss kamen die Gäste zum überraschenden Anschlusstreffer. Aber mehr ließ Böttingen nicht mehr zu.

SpVgg Aldingen – SV Schörzingen 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Levent Üner (13.), 2:0 NikosVassiliadis (20.), 2:1 Simon Henle (90.). Aldingen legte in diesem Verfolgerduell zielstrebig los und lag nach 20 Minuten 2:0 vorne. Nach der Pause wurde Schörzingen etwas aktiver, blieb aber in der Offensive ohne Durchschlagskraft. So fiel auch der Anschlusstreffer der Gäste zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben.

SV Deilingen – SV Spaichingen 4:1 (2:1). - Tore: 1:0 Marco Pfenning (7.), 1:1 Etienne Wenzler (30.), 2:1 Michael Lier (41.), 3:1 Marco Pfenning (75.), 4:1 Thomas Hermle (88.). Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Nach dem Anschlusstreffer kam Spaichingen etwas besser in die Partie. In der Schlussphase wurde Deilingen wieder stärker und schaffte mit dem 3:1 die Vorentscheidung.

SG Durchhausen/Gunningen – SV Wurmlingen II 4:2 (1:1). - Tore: 1:0 Florian Rabus (32.), 1:1 Janik Schaldecker (42.), 1:1 Andrei-Bogdan Galatanu (55.), 2:2 Florian Rabus (63.), 3:2 Dominik Mattes (82.), 4:2 (84., Eigentor). Die Gäste spielten in diesem Nachbarschaftsduell über eine Stunde gut mit. Erst in der Schlussphase rissen die Gastgeber das Spiel an sich und wurden ihrer Favoritenrolle noch gerecht.

FSV Schwenningen II – FC Weigheim 4:2 (1:1). - Tore: 1:0 Diaa Alakili (20.), 1:1 Alexander Kny (25.), 2:1 Domagoj Rugle (75.), 3:1 und 4:1 beide Diaa Alakili (81. und 86.), 4:2 Alexander Kny (90.). Über weite Strecken verlief dieses Stadtduell ausgeglichen. Erst in der Schlussphase setzte sich die FSV-Zweite durch einen Doppelschlag entscheidend ab und gewann am Ende noch klar 4:2.