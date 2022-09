Albverein geht auf Tageswanderung durch das Donautal

Zu einer Tageswanderung ins Donautal lädt die Ortsgruppe des Albvereins Nendingen ihre Mitglieder und Wanderfreunde am Sonntag, 11. September, ein. Die Wanderung beginnt in Hausen im Tal. Die Tour führt zu den Aussichtspunkten „Bischofsfelsen“, „Hoher Felsen“ und „Bandfelsen“. Nach der halben Wegstrecke wird in der Burgschenke der Burg Wildenstein eine Pause eingelegt. Danach erfolgt der Abstieg ins Donautal und am Fluss entlang geht es zurück. Um 10 Uhr fahren die Teilnehmenden in Fahrgemeinschaften an der Albvereinsstube los.