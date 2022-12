Alarm! Doch kaum eine Gemeinde hat noch Sirenen

Alarm! Diesen Donnerstag heulen die Sirenen – zumindest in den neun Städten und Gemeinden des Landkreises Tuttlingen, die überhaupt noch welche haben. Doch möglichst alle Kreisbürger sollen an dem bundesweiten Warntag am 8. Dezember erreicht werden. Das funktioniert über das Handy. Punkt 11 Uhr soll der Alarm eingehen.

Wichtig: Das Handy muss Empfang haben

Wichtigste Voraussetzung dafür: „Das Handy muss an sein und Empfang haben“, erklärt der Tuttlinger Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder. Er ist selbst gespannt, ob und wie das funktionieren wird, schließlich ist es eine Premiere. Erstmals wird die höchste Warnstufe an zig Millionen Handys bundesweit verschickt, um eine Katastrophenwarnung per Cell Broadcast zu testen. Bei diesem System werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte (egal ob Handy oder Smartphone) geschickt, die sich im Bereich einer Funkzelle aufhalten. Deshalb der Name Cell Broadcast. Die Mitteilung sieht aus wie eine SMS. Auch das ist wichtig: Niemand muss dafür Warn-Apps wie NINA oder Katwarn auf seinem Handy installiert haben.

Diese Kommunen haben ein Sirenen-Warnsystem

Über eine Fernauslösung der Integrierten Leitstelle werden zudem Punkt 11 Uhr die Sirenen ausgelöst und die Abläufe geprobt. Inzwischen sind Sirenen in neun Gemeinden im Kreis betriebsbereit, erklärt Muriel Eikmeyer, Pressesprecherin des Landkreises Tuttlingen. Diese sind in Dürbheim, Reichenbach, Königsheim, Egesheim, Gosheim, Durchhausen, Wurmlingen, Frittlingen sowie im Geisinger Ortsteil Leipferdingen installiert. Einige Minuten später erfolgt auf gleichen Weg die Entwarnung. Zudem gibt es vier Lautsprecherfahrzeuge mit Hochleistungssirenen im Kreis als weiteres Element, um die Bevölkerung im Katastrophenfall zu erreichen. Diese sind in Böttingen, Neuhausen ob Eck, Rietheim-Weilheim und Tuttlingen-Eßlingen stationiert und zu einer Einheit zusammengeschlossen.

Verschiedene Signale gelten

Klaus Vorwalder klärt über die Warntöne der Sirenen auf. „Ein an- und abschwellender Ton weist auf eine Alarmierung hin. Ein durchgehender Ton bedeutet Entlastung.“ Für ihn sind Sirenen nach wie vor das wichtigste Medium, um die Bevölkerung zu erreichen: „Denn dabei ist es egal, ob die Menschen zu Hause sind oder unterwegs sind, ihr Handy anhaben oder nicht“, betont er. Die Stadt Tuttlingen wird deshalb nachrüsten und 15 Sirenen anschaffen. Die Bestellung ist längst raus, doch nach dem verheerenden Unglück im Ahrtal war Tuttlingen nicht die einzige Kommune, die ein neues Alarmierungssystem geordert hat. Zudem sind es Sonderanfertigungen, die da gebaut werden. In der Stadtverwaltung geht man davon aus, dass die Anlagen im März 2023 geliefert werden. Falls es die Witterung zulässt, werden sie auch gleich montiert. Die modernen Anlagen kosten rund 300.000 Euro. Dafür gibt es einen Landeszuschuss von rund 180.000 Euro.

Die neuen Sirenen können auch sprechen

Und diese neuen Sirenen können einiges mehr als nur Warntöne von sich zu geben. Lautsprecheransagen sind möglich, zudem in mehreren Sprachen, die ergänzende Infos an die Bürger beinhalten. „Was ist zu tun? Wohin muss ich mich wenden“, nennt Vorwalder als Beispiele. Wichtig ist ihm, dass die Bevölkerung geschult und für den Katastrophenfall sensibilisiert wird, sagt er. Vorwalder: „Damit alle Menschen allen Alters wissen, was sie bei einer Alarmierung tun müssen.“

15 neue Standorte in Tuttlingen geplant

Schon jetzt hat er alle Hände voll zu tun, um die Gebäude und Flächen, die Sirenen bekommen, vorzubereiten. Statik und Blitzschutz sind dabei wichtige Themen, ebenso die Vernetzung mit der Feuerwehr. Vorgesehene Standorte sind: Rathaus Möhringen; Freifläche Donaueschinger Straße; Kindergarten Möhringer Vorstadt; Freifläche Oberer Bann; IKG Tuttlingen; Kindergarten Torhaus Nordstadt; Kindergarten Bergstraße; Marktplatz Tuttlingen; Feuerwache Tuttlingen; Freifläche Finkenstraße; Freifläche Wendelsgrund; Kindergarten Lohmelenring; Feuerwehrhaus Nendingen; Rathaus Eßlingen und Rathaus Nendingen.

Im Katastrophenfall ins Hauptquartier

Im Katastrophenfall dient der Stabsraum in der Feuerwache in der Stockacher Straße als Hauptquartier. Zumindest für die Stadt Tuttlingen. Neben dem OB und anderen Verwaltungsmitarbeitern werden auch die Vertreter der Hilfskräfte im dortigen Lagezentrum gebündelt. Das kann bei einer militärischen Situation ebenso der Fall sein wie bei schweren Unglücken oder extremen Wettergeschehen. Stichwort Hochwasser: Alle Sirenen im Donaubereich können zusammengeschaltet werden, um die betroffenen Anlieger zu informieren. Gleiches gilt für Ereignisse wie zum Beispiel das Seltenbachhochwasser 2014. Beim größten Hochwassereinsatz der vergangenen 50 Jahre gehen im Landkreis Tuttlingen über 1000 Notrufe ein. Allerdings weist der Kommandant auch darauf hin, dass die Vorwarnzeit bei Starkregen natürlich viel kürzer sei als bei einem Donau-Hochwasser, das sich oft Tage im Voraus ankündige. Egal wie: Die Bürger können mit dem neuen Sirenensystem gezielt erreicht werden.