Aktivtreff in Hausen ob Verena

Am 18. Oktober trafen sich die Aktiv-Treffler der TG Tuttlingen in Hausen ob Verena beim Glasbläser. Nachdem man sich als erstes ein Bild von den vielen Glasarbeiten im Ausstellungsraum machen konnte, durften die TG Senioren im Anschluss in die Werkstatt des Glasbläsers Dieter Kunze. Hier konnten sie hautnah miterleben, wie aus einem Glasrohling eine zauberhafte und dazu noch wunderschön farbige Glasvase entstand. Nebenbei erfuhren die interessierten TGler, woher das Glas stammt und welche Techniken angewendet werden können. Auch dass das Material Glas eines der ältesten Werkstoffe, die der Mensch bearbeiten kann, ist.

Viele filigrane Arbeiten wurden bewundert und nach dieser Vorführung war man sich auch bewusst, welch künstlerische wertvolle Arbeit hinter jedem einzelnen Produkt steckt. Mit Kaffee und Kuchen endete der sehr interessante und informative Nachmittag.