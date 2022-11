Aktive Senioren auf dem Kapellenrundweg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit einiger Zeit bietet der Albverein Esslingen unter Leitung von Rainer Zimmermann und Johannes Gerstmann Wanderungen an „für aktive Senioren und andere, die unter der Woche Zeit und Lust für eine gemeinsame Unternehmung haben“. Diesmal hatte die Gruppe noch einmal ein ideales Spätherbstwetter für ihre Unternehmung erwischt.

In Fahrgemeinschaften ging es über Bärental nach Gnadenweiler zur 2007 erbauten Kapelle „Maria, Mutter Europas“. Nach einer kurzen Besichtigung des sehenswerten Bauwerks machte man sich an den „Kapellen-Rundweg“, der durch eine herbstliche Landschaft an einigen Kunstwerken, beeindruckenden Ausblickfelsen und an den sehr imposanten „Bärentaler Felsentoren“ vorbei führt.

Im Café, nicht weit von der Kapelle, fand der Tag seinen kulinarischen Abschluss, zu dem diesmal auch noch einige Senioren stießen, denen das Wandern nicht mehr möglich ist. Dies soll auch bei zukünftigen Wanderungen so beibehalten werden.