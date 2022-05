Aktion „Pendlerbrezel“ auch in Tuttlingen

Wer morgens mit dem Fahrrad unterwegs ist, um beispielsweise zur Arbeit zu fahren, darf sich in der Woche vom 30. Mai bis 3. Juni über eine Überraschung freuen: Während der Aktionswoche „PendlerBrezel“ der Initiative RadKULTUR und der AGFK-BW des Landes Baden-Württemberg erhalten alle, die an diesem Tag mit dem Rad zur Arbeit oder anderswo hin radeln, morgens bis 10 Uhr eine Gratis-Brezel.

In Tuttlingen sind das Backhaus Licht und die Bäckerei Sternenbäck Teil der landesweiten Aktion und fördern so das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel. Wer mit dem Rad oder Pedelec in den Filialen vorbeikommt und seinen Fahrradhelm vorzeigt, bekommt das Gratis-Gebäck. Dabei ist es egal, ob man ins Büro, zur (Hoch-)Schule oder einfach nur zum Spaß radelt.