Akoholisierter Fahrer verursacht Ufall

Von Deutsche Presse-Agentur und Carolin Gißibl

Blaulicht flackert über die Allee. Mit Sirene und 130 Kilometern pro Stunde rast der Rettungswagen über die Landstraße im schwäbischen Biberach. In einer Tagesstätte für Senioren ist ein Mann kollabiert und kurzzeitig in Ohnmacht gefallen. Mehr weiß Notfallsanitäter Adrian Filser nicht. Er sitzt auf dem Beifahrersitz, zieht sich blaue Einmalhandschuhe an. Für ihn sei es jedes Mal eine neue Herausforderung, jedes Mal die Ungewissheit, ob alles gut geht — für den Patienten und für ihn.