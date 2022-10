Akkordeon-Freunde laden zum Herbst-Konzert

Die Akkorden-Freunde Tuttlingen laden am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr zu ihrem Herbst-Konzert in die Stadthalle Tuttlingen ein. Die beiden Dirigenten Elvira Hüneke (1. Orchester) und Bernd Glück (Hobby-Orchester) haben mit ihren Orchestern wieder ein facettenreiches Programm zusammengestellt. Das Repertoire reicht von konzertanter Musik über Volkstümliches und Filmmusik, etwa von Ennio Morricone, bis hin zu moderner Rock- und Popmusik, wenn das „Hard Rock Café“ von Carole King erklingt. Außerdem haben sich die Akkordeon-Freunde wieder Gäste eingeladen: Unter der Leitung von Nicole Fazler haben Gesangsschülerinnen und -schüler der Musikschule Tuttlingen Lieder einstudiert, die perfekt in unsere Zeit passen, wie „Wir ziehen in den Frieden“ (Udo Lindenberg") oder John Lennons „Imagine“. Karten sind bei der Ticketbox und den Spielern der Orchester im Vorverkauf ab sofort erhältlich.