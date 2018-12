Aixheimer Reserve übernimmt die Tabellenführung

In der Handball-Bezirksklasse Männer hat die Reserve des TV Aixheim mit einem sicheren Heimsieg gegen Onstmettingen die Tabellenführung übernommen. Der TSV Balgheim setzte sich gegen den Tabellenletzten Frittlingen-Neufra klar durch. Der Vorletzte Rietheim-Weilheim II unterlag Schömberg II.

Bezirksklasse Männer

TV Aixheim II – TV Onstmettingen 28:19 (12:7). Nach ausgeglichenem zähen Beginn stabilisierte sich Aixheim II nach dem 3:3 in der Abwehr und blieb 14 Minuten ohne Gegentor. So stand es nach 24 Minuten 9:3. Hätte der Gästetorwart, der stärkste Onstmettinger an diesem Tag, nicht so gut gehalten, wäre der Vorsprung noch größer gewesen. Nach der Halbzeit war ein 3:0-Lauf des Gastgebers zum 17:9 vorentscheidend. Onstmettingen konnte danach nicht mehr zulegen. Die ausgeglichenen Aixheimer, zehn Torschützen, keiner erzielte mehr als drei Feldtore, brachten den Sieg sicher nach Hause. Beste Torschützen: TVA: Aaron Medvedec 6/5; TVO: Florian Weber 6.

HSG Rietheim-Weilheim II – TG Schömberg II 17:32 (6:14). Die Gäste aus Schömberg waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Sie standen sicher in der Abwehr und nutzten im Angriff ihre Chancen konsequent. Bis zur Halbzeit erspielten sie sich einen beruhigenden Vorsprung von acht Toren. Auch nach dem Wechsel war Rietheim-Weilheim II nie in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben. So war beim 10:21 in der 42. Minute die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: HSG: Andre Ott 5; TGS: Lars Grespan 9, Frank Eha 9/4.

TSV Balgheim - HSG Frittlingen-Neufra 28:18 (14:8). Nach einem ausgeglichenen Beginn konnte sich Balgheim etwas Luft verschaffen, doch Frittlingen-Neufra kämpfte sich wieder zum 9:8 heran. Die Balgheimer fanden aber wieder in die Spur und erzielten bis zur Halbzeit einen 5:0-Lauf. Bis zum 18:13 in der 42. Minute konnten Frittlingen-Neufra die Partie dann ausgeglichen gestalten. In der Schlussphase zog Balgheim dann das Tempo wieder an und kam zu einem ungefährdeten Sieg. Beste Torschützen: TSV: Jonas Werth 8; HSG: Felix Schellhorn 6.

Kreisliga A Männer

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – TSV Stetten a.k.M. 28:21 (12:11). Es war von Beginn an Abstiegskampf pur, was an den vielen Zeitstrafen und zwei roten Karten zu sehen war. Bei wechselnder Führung konnte sich in der ersten Hälfte keine Mannschaft Vorteile erspielen. Nach dem 17:15 in der 44. Minute ließen bei den Gästen die Kräfte nach und so kam die HSG NTW noch zu einem deutlichen Heimsieg. Mit diesem Erfolg gab die HSG die rote Laterne an die spielfreien Burladinger ab. Beste Torschützen: HSG: Jens Schwarz 6/1, Adrian Jäger 6; TSV: Lukas Löffler 12/3.

Kreisliga B Männer

Mit einem Auswärtssieg beim Dritten HSG Neckartal II verteidigte Tabellenführer TG Schwenningen II seine weiße Weste. Im Duell der Kellerkinder kam der Letzte Rietheim-Weilheim III zu einem Heimsieg gegen Schömberg III und gab die rote Laterne an die unterlegenen Gäste ab.

HSG Rietheim-Weilheim III – TG Schömberg III 28:22 (15:12). In einem fairen Kellerduell gingen die Gastgeber schnell 3:0 in Führung. Sie bauten ihren Vorsprung teilweise auf fünf Tore aus, doch die Schömberger kämpften sich immer wieder heran und so blieb es bis zum 20:18 in der 42. Minute spannend. In der Schlussphase dominierte die HSG und setzte sich noch sicher durch. Beste Torschützen: HSG: Wolfgang Seeh 11/3; TGS: Simon Maier 4/3, Marco Besenfelder 4, Pascal Riedlinger 4.

HSG Neckartal II – TG Schwenningen II 21:25. Nicht gemeldet.