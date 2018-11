Aixheimer Heimserie auf dem Prüfstand

An diesem Wochenende sind alle überregional spielenden Handballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen im Einsatz. Während die Männer der HSG Fridingen/Mühlheim beim SV Fellbach antreten müssen, empfangen die Frauen der Donautal-HSG die SG Hegensberg-Liebersbronn und peilen den siebten Saisonsieg an. In der Landesliga der Männer tragen die HSG Rietheim-Weilheim und der TV Aixheim Heimspiele aus. Das Frauenteam der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen tritt in Stuttgart an.

Württembergliga Männer

SV Fellbach – HSG Fridingen/Mühlheim (Sa., 20 Uhr; Zeppelinhalle Fellbach). In Fellbach darf eine Begegnung auf Augenhöhe erwartet werden. Der SV Fellbach belegt Rang acht, die Donautal-HSG von Coach Mike Novakovic liegt auf Rang sechs. Der HSG-Trainer wird im Vergleich zum Spiel bei Aufstiegsfavorit TSV Schmiden (27:36) eine Leistungssteigerung erwarten. Verzichten muss Novakovic weiterhin auf Louis Schick. Zudem war der Einsatz von Rückraumspieler Daniel Hipp vor dem Abschlusstraining noch unsicher. Der Gastgeber fand nach deutlichen Niederlagen gegen Bietigheims Reserve (21:31) und den TSV Schmiden (25:36) vor zwei Wochen wieder in die Erfolgsspur, als Oberstenfeld 30:28 besiegt wurde.

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – SG Hegensberg-Liebersbronn (Sa., 20 Uhr; Sporthalle Mühlheim). Die HSG-Frauen wollen die zwei Niederlagen in Folge vergessen lassen und wieder punkten. Die Gäste konnten erst zwei Partien für sich entscheiden, die restlichen sieben wurden verloren. Daher liegt die Spielgemeinschaft auch nur auf Rang zehn und muss um den Klassenerhalt kämpfen. Die Donautälerinnen wollen mit zwei weiteren Punkten den Anschluss an das Führungstrio halten. Ausfallen wird in den kommenden Wochen Hannah Wirth. Die Rückraumspielerin hat sich eine Fingerverletzung zugezogen. Ansonsten kann HSG-Trainer Frank Rohrmeier auf alle Spielerinnen zurückgreifen. Beide Mannschaften kennen sich seit den vergangenen Jahren. Die Gastgeberinnen werden die SG aufgrund der tabellarischen Situation nicht unterschätzen.

Landesliga Männer

TV Aixheim – TSG Reutlingen (Sa., 19.30 Uhr; Sporthalle Aldingen). Die TSG hat mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen eine positive Bilanz. In den vergangenen vier Spielen kam Reutlingen aber nur zu vier von möglichen acht Punkten. Zwei Zähler gab es durch das unspektakuläre 20:16 gegen Schlusslicht TV Großengstingen. Der TVA könnte gegen Reutlingen den sechsten Heimsieg im siebten Heimspiel feiern. Seit der Niederlage am ersten Spieltag gegen die SG Ober-/Unterhausen (21:27) ist Aixheim daheim eine Macht. Die Grün-Weißen, die die drittbeste Offensive der Liga stellen, können dementsprechend selbstbewusst antreten. Der 37:25-Derbysieg über die HSG Rietheim-Weilheim war zudem der dritte Ligasieg in Folge. Aixheim hat mittlerweile eine positive Bilanz. Sogar der vierte Platz ist in Reichweite. Wenn der favorisierte Gastgeber seine Tempogegenstöße auch in diesem Spiel ähnlich gut spielt wie zuletzt, ist der siebte Saisonsieg für die Mannschaft von Holger Hafner möglich.

HSG Rietheim-Weilheim – SG H2Ku Herrenberg II (Kreissporthalle Tuttlingen). Nach der Derbyniederlage gegen Aixheim steht Rietheim-Weilheim erneut vor einem wichtigen Heimspiel in der Kreissporthalle. Mit der zweiten Mannschaft der SG H2Ku Herrenberg geht der Vorletzte der Landesliga in Tuttlingen auf Punktejagd. Die SG hat eine Bilanz von 4:18 Punkten, die HSG nimmt mit 7:15 Zählern Rang zehn ein. Wenn die HSG nicht noch tiefer in den Abstiegskampf verwickelt werden möchte, ist ein Heimsieg Pflicht. Bisher konnte Herrenberg nur gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gewinnen. Großengstingen wurde auswärts deutlich geschlagen (30:19) und gegen den TV Weilstetten II kam man zu einem knappen 21:20-Erfolg in der eigenen Halle.

Landesliga Frauen

HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Sa., 18 Uhr; Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Stuttgart-Bad Cannstatt). Zeljana Pfeffers HSG-Frauen müssen zum Auswärtsspiel nach Bad Cannstatt reisen. Die gastgebende HSG ist in eigener Halle in der Favoritenrolle. Der Tabellenvierte hat die vergangenen drei Spiele für sich entschieden. Mit 14:4 Punkten ist der Abstand zu den führenden Mannschaften noch nicht wirklich angewachsen. Die HSG NTW ist Sechster und überzeugte vergangene Woche im Heimspiel gegen die TG Schömberg. Das 36:16 war der deutlichste Saisonsieg und zugleich das zweite Mal in dieser Spielzeit, dass die Mannschaft 30 oder mehr Tore erzielte. Vielleicht können die Gäste bei der HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See für eine Überraschung sorgen.