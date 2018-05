Aixheimer Handballer erreichen Finalturnier

Die beiden ersten Teilnehmer für das Final Four bei den Männern des Handballbezirks Neckar-Zollern stehen fest. Der Bezirksligist Aixheim kam dabei zu einem überraschenden Erfolg beim Landesligisten Weilstetten II. Auch der Heimsieg der HK Ostdorf/Geislingen gegen die TG Schömberg wurde nicht unbedingt erwartet.

Bezirkspokal Männer, Viertelfinale

HK Ostdorf/Geislingen – TG Schömberg 27:22 (12:8). Die Gastgeber waren von Beginn an hellwach und führten schnell 3:0. Nun wurden die Schömberger etwas stärker und sie kamen beim 4:4 in der zwölften Minute das einzige Mal zum Ausgleich. Danach nahm die HK wieder das Heft in die Hand und setzte sich bis zur Halbzeit mit vier Toren ab. Nach dem Wechsel blieben die Gastgeber weiter am Drücker und mit schnellen Angriffen setzten sie sich bis zur 46.Minute vorentscheidend auf 22:13 ab. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ es die HK nun etwas ruhiger angehen und so konnten die Schömberger das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten. Beste Torschützen: HK: Patrick Schuler 6, Philipp Straub 5;TGS: Simon Bohnert 6.

TV Weilstetten II – TV Aixheim 29:32 (11:16). Die Gastgeber traten ersatzgeschwächt mit nur sieben Akteuren und damit ohne Auswechselspieler an. An den nachlassenden Kräften lag es dann aber nicht, dass der Außenseiter aus Aixheim sich durchsetzte. Nach neun Minuten ging der TVA durch Fabian Gruler 4:3 in Führung und gab den Vorsprung bis zum Schluss nicht mehr her. Zeitweise betrug der Abstand acht Treffer (23:15). In der Schlussphase kam der TVW etwas näher heran, schaffte die Wende nicht mehr. Beste Torschützen: TVW II: Simon Sauter 8; TVA: Fabian Gruler 8.

In den beiden weiteren Viertelfinalspielen stehen sich am 15. Februar um 20.30 Uhr in der Talheimer Hohenlupfenhalle die HSG Baar (Landesliga)und die zweite Mannschaft der HSG Rottweil sowie am 18. Februar in der Spaichinger Unterbachhalle der TV Spaichingen (Bezirksklasse) und die HSG Rietheim-Weilheim (Landesliga) gegenüber.