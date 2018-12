Aixheim II steht vor Sprung an die Spitze

Unmittelbar vor der einmonatigen Winterpause muss sich die HSG Baar, Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga der Männer, noch einmal mächtig ins Zeug legen. Der verlustpunkfreie Erste trifft auf Verfolger TG Schömberg, der bei einer Niederlage mit sieben Zählern Abstand fast schon entscheidend distanziert wäre. Die HSG Fridingen/Mühlheim II und der TV Spaichingen haben Heimspiele.

In der Bezirksklasse hofft die HSG Rietheim-Weilheim II gegen den direkten Konkurrenten TG Schömberg II auf weitere Punkte im Abstiegskampf. Der TV Aixheim II und der TSV Balgheim – im Derby gegen die HSG Frittlingen-Neufra – verabschieden sich vor heimischer Kulisse in die handballfreie Zeit.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Hossingen-Meßstetten (Sa., 17 Uhr; Sporthalle Mühlheim). Im Hinspiel verpassten die im Abstiegskampf stehenden Gastgeber beim 30:31 knapp einen Punkt. Vor heimischer Kulisse wollen die Donautäler nach zwei Niederlagen wenigstens einen Punkt ergattern. Die Gäste haben wie der Dritte HSG Rottweil II neun Minuspunkte auf dem Konto und wollen sich nach vorne orientieren.

HSG Baar – TG Schömberg (18.20 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). Tabellenführer HSG Baar will einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Will der Zweite aus Schömberg noch um Platz eins mitreden, muss er eine bessere Leistung als im ersten Duell (22:34) zeigen.

HSG Neckartal – TG Schwenningen (19.30 Uhr; Stadionhalle Sulz). Die HSG will sich für das deutliche 25:37 im Hinspiel revanchieren und sich etwas Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Die Schwenninger stehen mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld und können ohne Druck in das Spiel gehen.

TV Spaichingen – HSG Albstadt II (Leintalhalle Frittlingen). Die Spaichinger stehen als Vierter bislang gut da und wollen ihre Position festigen. Die Albstädter haben mit dem 31:25-Sieg gegen den Letzten HK Ostdorf/Geislingen nach zuvor acht Spielen ohne Erfolg wieder Selbstvertrauen getankt. Der bisherige Saisonverlauf spricht für einen Erfolg der Spaichinger.

TSV Dunningen – HSG Rottweil II (20 Uhr; Wehle-Sporthalle). Bei den Dunningern läuft es in dieser Saison noch nicht rund. Mit fünf Punkten sind sie Vorletzter. In eigener Halle werden sie das verändern wollen. Das wird gegen den Zweiten aus Rottweil kein leichtes Unterfangen.

Bezirksklasse Männer

TV Aixheim II – TV Onstmettingen (Sa., 17.30 Uhr; Sporthalle Aldingen). Der Zweite Aixheim kann mit einem Heimsieg gegen Onstmettingen die Tabellenführung übernehmen. Doch die kampfstarken Onstmettinger, die in ihren Ergebnissen noch nicht so konstant sind, sollten nicht unterschätzt werden. Der TVA ist aber Favorit.

HSG Rietheim-Weilheim II – TG Schömberg II (Kreissporthalle Tuttlingen). Der Tabellenvorletzte Rietheim-Weilheim 2 und auch die nach Pluspunkten gleich erfolgreichen Gäste aus Schömberg brauchen jeden Punkte im Abstiegskampf.

TSV Balgheim – HSG Frittlingen-Neufra (Leintalhalle Frittlingen). Die Balgheimer stehen im gesicherten Mittelfeld und können ohne Druck in diese Partie gehen. Frittlingen-Neufra hat erst einen Sieg auf dem Konto und strebt das nächste Erfolgserlebnis an, um die rote Laterne abzugeben. Da das Spiel in Frittlingen stattfindet, genießt die HSG den Heimvorteil, gilt aber dennoch als Außenseiter.