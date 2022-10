Afroshop, neue Bäckerfiliale, Selbstfindungskurse: Das hat sich in der Tuttlinger Geschäfswelt getan

Optiker, Handyläden - und? Gar nicht so wenig. Zwischen Schließungen und Leerständen tauchen auch immer wieder neue Geschäfte auf. Ein Überblick.

Seit Anfang September gibt es in Tuttlingen eine neue Fahrschule in der Königstraße: Die Fahrschule von Viktor Baumann. Bisher ist es ein kleines Unternehmen. Gründer Baumann ist der einzige Fahrlehrer. Zwei Autos hat er aber, und eine Besonderheit.

Der Theorieunterricht kann nach Absprache in einem gesonderten Kurs auf Russisch abgehalten werden - Baumann hofft, da eine Marktlücke entdeckt zu haben. Übrigens setzt er nach wie vor auf Mund-Nasen-Schutz im Auto wie Abstand in Theoristunden. "Dieser Empfehlung muss man nachgehen“, sagt er.

Aus dem Drive-In wird neue Filiale

Neu eröffnet hat am 6. Oktober auch eine Filiale der Meisterbäckerei Schneckenburger. In der Rudolf-Diesel-Straße, wo ehemals der Drive-In der Bäckerei war, befindet sich nun eine Filiale mit 40 Sitzplätzen. „Wir haben die 200 Quadratmeter Ladenfläche komplett umgebaut“, erzählt Geschäftsführer Marc Schneckenburger.

Einen Drive-In gibt es nun zwar nicht mehr, dafür aber eine Terrasse mit insgesamt 20 Sitzplätzen. „Es wäre einfach zu gefährlich, dort fahren zu lassen, während auf dem gleichen Platz die Terrasse angelegt ist“, erklärt Schneckenburger. Die Bäckerei bietet nun auch mehr Frühstück und mehr Mittagsgerichte an, und die Öffnungszeiten haben sich leicht geändert.

Einen Tag vorher, am 5. Oktober, haben Fulamatu und Baboucarr Gaye den „Senegambian Afroshop“ in der Oberamteistraße eröffnet. In ihrem Sortiment: Hauptsächlich Lebensmittel und Kosmetikartikel wie rohe Sheabutter. Die meisten ihrer Produkte seien direkt aus Gambia importiert.

„Wir flechten aber auch Rastazöpfe bei uns im Laden“, ergänzt Inhaberin Fulamatu Gaye. Vor rund drei Jahren ist sie der Liebe wegen von München nach Tuttlingen gezogen – und geblieben. Der „Senegambian Afroshop“ ist ihr erstes eigenes Geschäft.

Von der Praxisleiterin in die Selbstständigkeit

Eine ganz andere Sparte bedient Saskia Biesinger. Sie hat in der Stuttgarter Straße ihre Physiotherapiepraxis „Hands on“ eröffnet. Ihren Schwerpunkt hat die Spaichingerin dabei auf Rehabilitation gelegt und „behandelt vor allem viele Sportverletzungen“, sagt sie. Bevor sie schließlich ihre eigene Praxis in Tuttlingen eröffnete, leitete sie zehn Jahre lang eine Praxis in Wurmlingen.

„Das war quasi mein Probelauf vor der Selbstständigkeit“, erzählt Biesinger. In Tuttlingen bietet sie nun unter anderem Manuelle Therapie, Neurologische Behandlungen, Lymphdrainage, Krankengymnastik am Gerät und Kiefergelenkstherapie an.

Ebenso den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat Corina Mayer. In der Gartenstraße bietet sie unter dem Namen „Made for loving me“ mentales Training und Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung und -verwirklichung an. Es gehe auch um Prävention von Burn-out und Depressionen, teilt Mayer mit. Gerade jetzt sei das Thema aktueller denn je – in der Pandemie hätten viele Menschen psychische Probleme entwickelt.

Kaffee und Kaffeerösterei

Seinen eigenen Kaffee röstet Bulos Kusoglu zwar bereits seit 2008, in der Vergangenheit allerdings alles in den Räumlichkeiten des Café Como in der Königstraße. Das hat sich nun geändert, denn der Besitzer hat in dem Ladengeschäft direkt nebenan eine eigene Kaffeerösterei eröffnet.

„Viele wissen nicht, dass unser Café und die Kaffeerösterei daneben zusammengehören“, sagt er. Die Bohnen, die er dort verarbeitet, verwendet er dann einerseits für die eigenen Heißgetränke im Como, andererseits bietet er sie auch zum Verkauf an. „Wer sich unsicher ist, der bekommt auch eine Beratung."

Mit der Erweiterung konnte der Besitzer auch seine Café-Terrasse in der Fußgängerzone vergrößern, sodass draußen nun mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen. Was Bulos Kusoglu in nächster Zeit noch ändern möchte: „Das Design. Zumindest so, dass ersichtlich ist, dass die Kaffeerösterei und das Café zusammengehören“, sagt er. Was übrigens auch noch dazugehört: ein DHL-Shop.