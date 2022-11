Afrikanische Schweinepest: So werden infizierte Tiere gesucht

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine ansteckende Viruserkrankung von Haus- und Wildschweinen, die mit schweren, unspezifischen Symptomen einhergeht und in 90 Prozent der Fälle innerhalb von sechs bis zehn Tagen zum Tod führt. Deshalb findet man in der freien Wildbahn die betroffenen Tiere in der Regel nicht krank, sondern bereits tot vor, teilt das Landratsamt Tuttlingen mit. Andere Haustiere und der Mensch sind nicht empfänglich für die Tierseuche.

Die ASP kam ursprünglich nur südlich der Sahara bei Afrikanischen Wildschwein-Arten wie dem Warzenschwein vor; bei diesen natürlichen Wirten wird sie ausschließlich über Zecken übertragen und verläuft symptomlos. Hausschweine und das „eurasische Wildschwein“, von dem alle Hausschweinerassen abstammen, erkranken dagegen akut und verbreiten das Virus ohne Zecken als Zwischenwirte, vor allem durch direkten Kontakt und über die Aufnahme von virushaltigen Speiseabfällen, so die Behörde weiter.

Die ASP wurde 2007 mit Schiffsabfällen an die georgische Schwarzmeerküste verschleppt und dort rasch auf Haus- und Wildschweine übertragen. Vor allem über Fleisch und Fleischprodukte von infizierten Tieren wurde die Tierseuche nach Russland und dort innerhalb weniger Jahre bis in die Gegend von St. Petersburg verbreitet. 2014 hat die ASP über Wildschweine dann Polen und das Baltikum erreicht. Inzwischen sind die Wildschweinebestände, zum Teil auch Hausschweinebestände, in weiten Gebieten von Osteuropa betroffen. 2020 griff die ASP von Polen auf Deutschland über, wo sie inzwischen in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern vorkommt. Im Mai 2022 kam es zu einer direkten Einschleppung in eine Freiland-Schweinehaltung im Landkreis Emmendingen, die jedoch wieder getilgt werden konnte.

Das größte Risiko auch für unsere Region ist ein Direkt-Eintrag in die Wildschweinepopulation über weggeworfene, virushaltige Speiseabfälle. Die ASP wird staatlich bekämpft. Es gibt jedoch keinen Impfstoff und es ist auch noch keiner realistisch in Sicht, teilt das Landratsamt abschließend mit.