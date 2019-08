AfD-Stadtrat Peter Stresing: „Ich bin kein Parteisoldat“

Was darf die Partei einem Stadtrat vorschreiben? Stadträte sind rechtlich nicht an Weisungen ihrer Partei gebunden. Das ist in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg geregelt. Der Paragraph 32 besagt: „Die Gemeinderäte entscheiden im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.“ Darin sind auch Weisungen durch einen Kreisverband eingeschlossen.

Der Kreisverband der AfD hingegen argumentiert damit, dass ein Stadtrat, der mit seinem Abstimmungsverhalten „gegen die zentralen Punkte des Parteiprogramms“ verstößt, nicht im Willen der Wähler handele. Diese hätten schließlich in erster Linie die Partei gewählt und nicht die Person. Rechtlich bindend ist das allerdings nicht. (sbh)