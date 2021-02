AfD-Landtagskandidat Rüdiger Klos will den Warentransport unter die Erde bringen

Vita

Rüdiger Klos ist 60 Jahre alt (geboren in Heidelberg), verheiratet und hat drei Kinder. Seit der AfD-Kreisverband Rottweil-Tuttlingen ihn zum Kandidaten für den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen gewählt hat, hat er seinen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt von Mannheim in den Landkreis Tuttlingen verlegt. Das wird auch so bleiben, sollte er nicht wieder gewählt werden. In seiner Freizeit geht Rüdiger Klos am liebsten Joggen und mit seiner Familie und seinem Shelty raus in die Natur. Früher sei er viel Ski fahren gewesen, doch dafür habe er keine Zeit mehr. Nach dem Abitur in Heidelberg studierte Klos Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Parallel zum Studium absolvierte er eine Weiterbildung zum Unternehmensberater. Im April 2013 war Klos Gründungsmitglied der AfD Baden-Württemberg. Seit Juli 2015 ist er stellvertretender Landessprecher der AfD Baden-Württemberg.