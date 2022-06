Paukenschlag: Aesculap trennt sich von Forschungschefin Katrin Sternberg

Paukenschlag bei Aesculap: Das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen trennt sich von Forschungschefin Katrin Sternberg.

Als Grund gab der Mutterkonzern, B.Braun aus Melsungen, am Donnerstag „unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung der Sparte“ an. Man habe sich „im Einvernehmen dafür entschieden“, dass Sternberg ihr Amt niederlege, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nachfolger von Sternberg werden Holger Reinicke und Andreas Hahn. Der Aufsichtsrat hat beide in den Vorstand berufen.

Für die Aesculap AG ist es der zweite Wechsel in der Führungsetage innerhalb kürzester Zeit. Ende März war der langjährige Vorstandsvorsitzende Joachim Schulz in den Ruhestand gegangen. Seinen Posten hatte der bisherige Stellvertreter Jens von Lackum übernommen. Nun wird Sternberg durch Reinicke und Hahn ersetzt.

Reinicke übernimmt die Bereiche Forschung und Entwicklung und Regulatory Affairs von Sternberg. Zudem wird er weiter CEO der Firma Schölly sein. Aesculap ist seit Juli 2021 Mehrheitseigner von Schölly. Hahn wird künftig für die Bereiche Finanzen und Controlling, Qualitätsmanagement, Zentrale Technische Dienste und Fusionen und Übernahmen verantwortlich sein.

Läuft Umsetzung der EU-MDR schleppend?

Aus Unternehmenskreisen war zu hören, dass die Umsetzung der europäischen Medizinprodukteverordnung (EU-MDR) bei Aesculap nicht so schnell vorangehe wie geplant. Zudem bremse die EU-MDR das Unternehmen aus, weniger Produkte würden hergestellt.

Dazu schreibt Aesculap auf Anfrage. Die Implementierungsaktivitäten würden seit dem Beschluss zur EU-MDR auf Hochtouren laufen. Es hätten auch „signifikante Teile des Portfolios den Zertifizierungsprozess durchlaufen, aber es liegt weiterhin noch ein Stück Weg vor uns.“ Die Zertifizierung sei vor allem zeitlich eine große Kraftanstrengung.

Tatsächlich wurden deshalb einige Produkte gestrichen. Vor dem Hintergrund des hohen Zulassungsaufwands habe man sich veranlasst gesehen, „einige Produktbereiche nicht mehr unter MDR zuzulassen und damit künftig einzustellen, so zum Beispiel im Bereich der Traumatologie“, heißt es von Aesculap.

Und weiter: „Außerdem haben wir uns dazu entschieden, einige Innovationsprojekte nicht mehr fortzuführen, weil der damit verbundene zusätzliche regulatorische Aufwand wirtschaftlich nicht mehr vertretbar wäre.“